İstanbul’da akşam saatlerinde gökdelenlerin üstünü kaplayan bulutlar ilginç görüntüler oluşturdu.İstanbul Levent’te bulunan gökdelenlerin üstünü bulutlar kapladı. Bulutların arasından süzülen güneş ışığının gökdelenlerin silüetini oluşturduğu o anlar objektiflere böyle yansıdı.
İstanbul’da gökdelenlerin üstünü bulutlar kapladı
İstanbul’da akşam saatlerinde gökdelenlerin üstünü kaplayan bulutlar ilginç görüntüler oluşturdu.İstanbul Levent’te bulunan gökdelenlerin üstünü bulutlar kapladı. Bulutların arasından süzülen güneş ışığının gökdelenlerin...