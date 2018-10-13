İstanbul (İHA) – İstanbul’da sabah saatlerinde gökyüzünde kara bulutların ardından gökkuşağı oluştu. Gökyüzünde beliren gökkuşağının görüntüsü kendine hayran bıraktı.İstanbul’da sabah saatlerinde gökyüzündeki kara bulutların ve kısa süreli yağan yağmurun ardından oluşan gökkuşağının görüntüsü kendine hayran bıraktı. Cevizlibağ’da görünen gökkuşağı ise kısa bir süre sonra kayboldu.
İstanbul’da Gökkuşağı sürprizi
İstanbul (İHA) – İstanbul’da sabah saatlerinde gökyüzünde kara bulutların ardından gökkuşağı oluştu. Gökyüzünde beliren gökkuşağının görüntüsü kendine hayran bıraktı.