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13 Ekim 2018 Cumartesi 09:49

İstanbul’da Gökkuşağı sürprizi

İstanbul (İHA) – İstanbul’da sabah saatlerinde gökyüzünde kara bulutların ardından gökkuşağı oluştu. Gökyüzünde beliren gökkuşağının görüntüsü kendine hayran bıraktı.

İstanbul'da Gökkuşağı sürprizi
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İstanbul (İHA) – İstanbul’da sabah saatlerinde gökyüzünde kara bulutların ardından gökkuşağı oluştu. Gökyüzünde beliren gökkuşağının görüntüsü kendine hayran bıraktı.

İstanbul’da sabah saatlerinde gökyüzündeki kara bulutların ve kısa süreli yağan yağmurun ardından oluşan gökkuşağının görüntüsü kendine hayran bıraktı. Cevizlibağ’da görünen gökkuşağı ise kısa bir süre sonra kayboldu.
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