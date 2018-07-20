İstanbul’da gün batımı
İstanbul Yeşilköy’de gün batımı hayran bıraktı. İstanbul’da güneşin batışına yakın saatlerde Atatürk Havalimanı’na iniş yapan uçaklara güneşin batışı eşlik edince görsel bir tablo ortaya çıktı. Gün batımında Yeşilköy’de...
İstanbul Yeşilköy’de gün batımı hayran bıraktı. İstanbul’da güneşin batışına yakın saatlerde Atatürk Havalimanı’na iniş yapan uçaklara güneşin batışı eşlik edince görsel bir tablo ortaya çıktı. Gün batımında Yeşilköy’de...
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