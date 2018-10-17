GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 15:44

İstanbul’da pet şişeni at ’İstanbulkart’ını doldur dönemi başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre kirliliğini önlemek amacıyla hayata geçirilen geri dönüşümlü akbil cihazları ile İstanbul’da hizmet vermeye başladı. Otomatlara boş pet şişe atan İstanbullular İstanbulkartlarını doldururken, vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

İstanbul'da pet şişeni at 'İstanbulkart'ını doldur dönemi başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre kirliliğini önlemek amacıyla hayata geçirilen geri dönüşümlü akbil cihazları ile İstanbul’da hizmet vermeye başladı. Otomatlara boş pet şişe atan İstanbullular İstanbulkartlarını doldururken, vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

Ulaşımın yoğun olduğu İstanbul’da toplu taşıma araçlarını kullanan İstanbullular için sevindirici bir uygulanmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin metro istasyonlarına koymuş olduğu geri dönüşümlü İstanbulkart dolum makineleri ile toplu taşıma araçlarını kullananlar, boş pet şişe karşılığında İstanbulkartlarını doldurabilecekler. Çöpe atmak yerine bu makinelere attıkları pet şişeler ile hem çevreyi korumuş hem de maddi olarak kazanç sağlamış olacaklar. İstanbul’da bir çok noktaya pet şişe otomatları konulurken, vatandaşlar da uygulama yoğun ilgi gösteriyor. Uygulamanın başlamasıyla en çok sevinenler ise öğrenciler oldu. İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu’nda İstanbulkartını dolduran öğrenciler ise uygulamadan memnun olduklarını söyledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku