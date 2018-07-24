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24 Temmuz 2018 Salı 05:34

İstanbul’da şiddetli yağış etkili olmaya başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen şiddetli yağış etkili olmaya başladı.

İstanbul'da şiddetli yağış etkili olmaya başladı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen şiddetli yağış etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen yağış etkili olmaya başladı. İstanbul’un bazı bölgelerinde akşam saatlerinde başlayan yağış gece saatlerinde şiddetini arttırdı. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Yolda biriken sular nedeniyle bazı araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Yağışların aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
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