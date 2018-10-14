İstanbul’da gece saatlerinden itibaren sis aralıkla etkili olmaya başladı. Sis nedeniyle zaman zaman gökdelenler sis arasında kayboldu.İstanbul’da gece saatlerinden itibaren sis aralıkla etkili olmaya başladı. Sis nedeniyle zaman zaman gökdelenler sis arasında kayboldu. Bazı yerlerde sis yoğun olurken gökdelenlerin sis arasında kaybolması kartpostallık görüntüler oluşturdu.
İstanbul’da sis etkili oluyor
İstanbul’da gece saatlerinden itibaren sis aralıkla etkili olmaya başladı. Sis nedeniyle zaman zaman gökdelenler sis arasında kayboldu.İstanbul’da gece saatlerinden itibaren sis aralıkla etkili olmaya başladı. Sis nedeniyle zaman zaman gökdelenler...