İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

İstanbul Valiliği, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 95’inci yıl dönümü dolayısıyla Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda kutlama programı düzenledi.

İstanbul Valiliği, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 95’inci yıl dönümü nedeniyle bir programı düzenledi. Cemal Reşit Konser Salonu’nda düzenlenen programa İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, il protokolü ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, TRT İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan sinevizyon gösterimi yapıldı. Üsküdar 3. Selim İlkokulu öğrencileri ise bir halk oyunu gösterisi sergiledi.

Programda konuşan İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, İstanbul’un kurtuluşunun yüz milyonların ümidi olduğunu dile getirerek "İstanbul’un kurtuluşu aslında çok acı bir gelişimin teselli veren bir sayfasıdır. Bizim kurtuluş öncesi ve sonrasıyla biraz da bugüne bakarak okumamız ve anlamamız gerekiyor. 29 Mayıs’ta İstanbul’un fethini kutlayan bir milletin 6 Ekim’de İstanbul’un kurtuluşunu kutlaması tarihin akışından çıkarmamız gereken ibret sayfasını ve kendi üstlenmemiz gereken vazifeyi hatırlatıyor. İstanbul sadece bir şehir değil, İstanbul bir toprak parçası değil, İstanbul bir ülke değil. İstanbul bir inanç merkezidir, bir medeniyet merkezidir, bir değerler merkezidir, aşk merkezidir, heyecan merkezidir, ümit merkezidir, çaresizlerin sığındığı bir merkezdir. İstanbul’un düşüşü aslında sadece İstanbul’da yaşayanların değil, dünyanın dört bir tarafında gözünü bu topraklara dikmiş ve bir ümit, bir heyecan, bir haber bekleyen yüz milyonların ızdırabı ve çilesidir. 6 Ekim aynı şekilde bu yüz milyonların ümididir, çalışmasıdır" dedi.

Programda il genelinde düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Program şiir yarışmasında birinci olan Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Sude Nisa Altunok’un şiirini okuması ve Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan mehter ve koro dinletisi ile sona erdi.