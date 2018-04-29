İstanbul’un geleceği “İstanbul Çalıştayı”nda masaya yatırılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’un geleceğinin masaya yatırılacağı İstanbul Çalıştayı için yapılan son çalışmaları komisyon başkanlarıyla değerlendirdi.Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Çalıştayı...

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’un geleceğinin masaya yatırılacağı İstanbul Çalıştayı için yapılan son çalışmaları komisyon başkanlarıyla değerlendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Çalıştayı komisyon başkanlarıyla bir araya geldi. Bakan Kurtulmuş, Topkapı Sarayı’ndaki Konyalı Restoran’da gerçekleştirilen toplantıda sanat ve kültür dünyasının önemli isimlerinden oluşan komisyon başkanlarıyla şehrin geleceğinin masaya yatırılacağı İstanbul Çalıştayı için yapılan son çalışmaları değerlendirdi.

Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan çalıştayda yedi tepesinden adalarına, birbirinden güzel geçmişe tanıklık etmiş tarihi yapılarından şehrin renkli yapısını ortaya koyan sosyal hayatına kadar İstanbul’un kimliğini oluşturan her şey "İstanbul ve İnsan, İstanbul ve Edebiyat, İstanbul ve Gündelik Yaşam, Şehir ve Mimari" gibi başlıklar altında ele alınacak. Ayrıca kültürel mekanlar ve yayıncılık kültürü bağlamında İstanbul’un geleneksel ve güncel haritaları çıkarılacak.