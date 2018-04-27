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27 Nisan 2018 Cuma 17:45

İşte Afrin Türküsü’nün klibi

Sözü ve müziği Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl ve Ümit Yılmaz, aranjesi Mete Artun imzalı ‘Milletin Duası’ türküsü klibi yayınlandı. Klipte İbrahim Tatlıses başta olmak üzere bir çok sanatçı şarkıyı seslendirdi.

İşte Afrin Türküsü'nün klibi
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Sözü ve müziği Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl ve Ümit Yılmaz, aranjesi Mete Artun imzalı ‘Milletin Duası’ türküsü klibi yayınlandı. Klipte İbrahim Tatlıses başta olmak üzere bir çok sanatçı şarkıyı seslendirdi.

Türk Müziği’nin önemli isimleri Mehmetçik için bir araya geldi. Zeytindalı harekatı başta olmak üzere vatan müdafaası için mücadele eden tüm askerlerimize ithafen bir türkü hazırlandı.

Sözü ve müziği Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl ve Ümit Yılmaz, aranjesi Mete Artun imzalı ‘Milletin Duası’ türküsü Arter Reklam ve Poll Production iş birliğiyle tüm televizyonlarda yayınlanmaya başladı.

‘Milletin Duası’ türküsü için buluşan ünlü isimler, seslendirdikleri türküyle Türkiye’nin sesi oldu. Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Cengiz Kurdoğlu, Yavuz Bingöl, Sibel Can, Seda Sayan, Alişan, Fettah Can, Kutsi, Metin Şentürk, Elif Buse Doğan gibi ünlü isimler ‘Milletin Duası’ türküsünde buluştu. Klip prodüksiyonu Simurg Stüdyo tarafından yapılan video klipte ünlü isimler birlikte kamera karşısına geçti. Operasyonda şehit düşen askerlerimizi bir kez daha yad etmek, gazilere ve millete şükran sunmak, dualarıyla milletin yanında olanlara teşekkür etmek amacıyla hazırlanılan klip, izleyen herkesi duygulandırdı. Hem kahramanlığı hem hüznü anlatan video klipte, Cumhurbaşkanının Hatay’da sınır karakolunu ziyaret edip, kamuflajıyla askeri selamladığı görüntülerine de yer verildi. ‘Milletin Duası’ klibinin finali ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şehitlikte ettiği duayla sona eriyor.
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