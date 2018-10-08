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08 Ekim 2018 Pazartesi 18:43

İşte Suudi Arabistan’dan gelen uçaklar

Gazeteci Cemal Kaşıkçı ortadan kaybolduğu gün Suudi Arabistan’tan İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelen iki uçağın fotoğrafları ortaya çıktı.

İşte Suudi Arabistan'dan gelen uçaklar
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Gazeteci Cemal Kaşıkçı ortadan kaybolduğu gün Suudi Arabistan’tan İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelen iki uçağın fotoğrafları ortaya çıktı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluk binasına girdikten sonra ortadan kaybolmasının ardından "Olay günü Suudi Arabistan’tan iki uçak geldi’ iddialarının doğru olduğu ortaya çıktı. 2 Ekim Salı günü Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’dan H2-SK1 ve H2-SK2 kuyruk tescilli iki uçağın birer saat aralıklarla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptığı öğrenildi. Uçaklarla birlikte 13 kişilik ekibin de geldiği ileri sürülürken, uçakların fotoğrafları ortaya çıktı.

Öte yandan, uçakların İstanbul’dan ayrıldığı belirtilmişti.
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