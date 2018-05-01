GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 08:16

İstiklal Caddesi’nde 1 Mayıs sessizliği

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle kapatılan İstiklal Caddesi boş kaldı. Her gün binlerce vatandaş ve turistin ziyaret ettiği İstiklal Caddesi’nde sessizlik hakim olurken cadde yaşayanlar içeriye üst araması ve kimlik kontrolü yapılarak...

İstiklal Caddesi'nde 1 Mayıs sessizliği
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle kapatılan İstiklal Caddesi boş kaldı. Her gün binlerce vatandaş ve turistin ziyaret ettiği İstiklal Caddesi’nde sessizlik hakim olurken cadde yaşayanlar içeriye üst araması ve kimlik kontrolü yapılarak alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle nedeniyle İstanbul’da bir çok nokta yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Binlerce polisin görev aldığı İstanbul’da İstiklal Caddesi’ne çıkan yollar alınan önlemler kapsamında bariyerlerle çevrildi. Her gün insanların akınına uğrayan İstiklal Caddesi polislere kaldı. Polisler, Caddede yaşayan vatandaşları kimlik kontrolü ve üst araması yaparak içeriye aldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku