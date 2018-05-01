İstiklal Caddesi’nde 1 Mayıs sessizliği

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle kapatılan İstiklal Caddesi boş kaldı. Her gün binlerce vatandaş ve turistin ziyaret ettiği İstiklal Caddesi’nde sessizlik hakim olurken cadde yaşayanlar içeriye üst araması ve kimlik kontrolü yapılarak...

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle kapatılan İstiklal Caddesi boş kaldı. Her gün binlerce vatandaş ve turistin ziyaret ettiği İstiklal Caddesi’nde sessizlik hakim olurken cadde yaşayanlar içeriye üst araması ve kimlik kontrolü yapılarak alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle nedeniyle İstanbul’da bir çok nokta yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Binlerce polisin görev aldığı İstanbul’da İstiklal Caddesi’ne çıkan yollar alınan önlemler kapsamında bariyerlerle çevrildi. Her gün insanların akınına uğrayan İstiklal Caddesi polislere kaldı. Polisler, Caddede yaşayan vatandaşları kimlik kontrolü ve üst araması yaparak içeriye aldı.