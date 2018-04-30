İstiridye mantar üreticileri kursu tamamladı

Ordu’da, istiridye mantarı yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen ‘Mantar Yetiştiriciliği Kursu’nu tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı.

Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği içerisinde Altınordu ve Perşembe ilçelerinde düzenlenen ‘Mantar Yetiştiriciliği Kursu’nu başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı.

Törende bir konuşma yapan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, konuşmasına fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak için yaptıkları çalışmalardan bahsederek başladı. Fındığın yanında ek gelir getirici ürünlerin üretimini teşvik ederek üreticilerin daha çok kazanmasını sağlamak amacıyla çeşitli çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Yılmaz, “Seracılık, kivi, kesme çiçek, serbest sistem yumurta tavukçuluğu ve mantar yetiştiriciliği gibi daha birçok konuda da çeşitli çalışmalar yapmaktayız. Yaptığımız bu çalışmalar sırasında üreticilerimizin gelişen yeni teknolojiden haberdar olmalarını sağlamak, bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla kurslar düzenlemekteyiz. Bugün burada sertifika dağıtım törenini gerçekleştirdiğimiz mantar yetiştiriciliği kursu da bunlardan birisidir” dedi.

Bir yılda 150 ton istiridye mantarı

Ordu’da mantar yetiştiriciliğini geliştirmek ve yaygınlaştırmak için yapılan çalışmaların olumlu sonuçlar verdiğini kaydeden Yılmaz, “İlimizde 2015 yılında 1 tane istiridye mantarı tesisi bulunurken bugün itibari ile toplam 2 bin metrekare alanda her biri 100 metrekare ve üzerinde olan 15 tesisimizde üretim yapılmaktadır. 100 metrekarelik bir istiridye mantarı tesisinden yılda yaklaşık 10 ton ürün alınabilmektedir. 2017 yılında ilimizde 150 ton civarında üretim gerçekleşmiş olup pazar sorunu hiç yaşanmamıştır. Bu durum istiridye mantarının tüketici tarafından da benimsendiğinin bir göstergesidir” şeklinde konuştu.

247 üretici eğitimi tamamladı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, mantar yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için eğitimler düzenlendiğinden söz ederek, 2017 yılında 3, 2018 yılının ilk 4 ayında 4 kurs olmak üzere toplam da 7 kurs düzenlendiğini aktardı. Gerçekleştirilen kurslarda 247 üreticinin eğitimlerini başarı ile tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazandığını aktaran Yılmaz, “Eğitimlerde kursiyerlerimize mantar yetiştiriciliği ile ilgili teorik bilgiler verilirken, kompost hazırlama, mantar üretim aşamaları ve hasat ile ilgili uygulamalar da yapılmıştır. Bunun yanında tesisler ziyaret edilerek kursiyerlerimiz uygulamalı eğitime tabi tutuldu” ifadelerini kullandı. İstiridye mantarının yetiştirilmesinde Ordu arazisinin uygun olduğunun altını da çizen Yılmaz, bu ürünün yüksek getirisi olduğuna da dikkat çekti.

Konuşmanın ardından eğitimlerini başarı ile tamamlayan 29 kursiyere sertifikaları dağıtıldı.

Düzenlenen törene ayrıca, Vali Yardımcısı Ahmet Arık, ilçe protokolü ve çok sayıda üretici katıldı.