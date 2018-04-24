GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 18:45

İstiridye mantarı yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

Bursa’nın Mudanya ilçesinde istiridye mantarı yetiştiriciliği yaygınlaşıyor.Kaymakam Faik Oktay Sözer, Yörükali Mahallesi’nde istiridyer mantarı üretim tesislerini gezerek mantar hasadı yaptı. Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Fazlı...

İstiridye mantarı yetiştiriciliği yaygınlaşıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bursa’nın Mudanya ilçesinde istiridye mantarı yetiştiriciliği yaygınlaşıyor.

Kaymakam Faik Oktay Sözer, Yörükali Mahallesi’nde istiridyer mantarı üretim tesislerini gezerek mantar hasadı yaptı. Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Fazlı Aydoğan, Yörükali köyünde birlik üyesi Halil Doğan’ın mantar üretim tesislerinde Kaymakam Sözer’i davet ederek, üretim tesisleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Kaymakam Sözer’e mantar üretim tesislerini gezdiren Aydoğan, üretici pazarlarının önemine işaret etti.

İşletme sahibi Halil Doğan ise, 4 ayrı özel izolasyonlu, nemlendirme, iklimlendirme, havalandırma ve aydınlatma donanımlı çadırların yanında, mantar kompostosu için özel dezenfektasyon havuzu ve ekipmanları bulunduğunu anlattı. Halil Doğan, hasat edilen mantarların ertesi gün pazara gidene kadar 2.4 derecede özel soğuk hava odasında bekletildiğini söyledi.

Doğan, “Kültür mantarının tadı, tavuk eti gibidir. İstiridye mantarınınki ise et tadındadır. Zevkle üretim yaparak 20 ton ürün alıyorum” dedi.

Doğan, istiridye mantarının pazarda 12 liraya kadar satılığının altını çizdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku