İsveç: “El bombalarını teslim edenlere ceza verilmeyecek”

Sokak çetelerinin silah kullanımını engellemek için alışılmamış önlemler alan İsveç polisi, buna bir yenisini daha ekledi. Son zamanlarda artan silah kullanımını engellemek isteyen İsveç polisi, "El bombalarını teslim edenlere ceza verilmeyecek” açıklamasını yaptı.

Sokak çetelerinin silah kullanımını engellemek için alışılmamış önlemler alan İsveç polisi, buna bir yenisini daha ekledi. Son zamanlarda artan silah kullanımını engellemek isteyen İsveç polisi, "El bombalarını teslim edenlere ceza verilmeyecek” açıklamasını yaptı.

İsveç Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı basın açıklamasında 15 Ekim ve 11 Ocak tarihleri arasında el bombası bulunduran kişilerin bunları gönüllü olarak polise teslim etmesi durumunda ceza almayacaklarını duyurdu. Polis yetkilileri, çete üyelerinin daha etkili silahlar kullanmaya başladıklarını ve bunlar arasında el bombası ve roket atarların olduğunu duyururken, suçsuz insanların bu tür eylemlerden zarar görme olasılığının da arttığını vurgulayarak böyle bir karar aldıklarını belirtti.

İsveç’teki çete üyelerinin birbirlerine karşı el bomba kullanımı 2016 yılında 35 patlama ile sonuçlanırken 2017’de bu sayı 21’di. Polis Komiseri Catharina Greiff, "Genel olarak, el bombası İsveç’teki suçlular tarafından acımasızca kullanılır. Masum insanların etkilenip etkilenmeyeceğini düşünmezler. 2016 yılında Göteborg’da bir apartman dairesinde meydana gelen patlamada sekiz yaşındaki bir çocuğumuz hayatını kaybederken, bu yıl Ocak ayında Varby Gard’daki metro istasyonu yakınındaki bir patlamada 60 yaşındaki vatandaşımız feci şekilde can vermişti" dedi.

Eski Yugoslavya’dan İsveç’e

Kriminal polis laboratuvarları tarafından yapılan incelemeler neticesinde hazırlanan raporda el bombalarının 1990’lı yıllarda eski Yugoslavya’da yaşanan savaşlarda kullanılan el bombaları olduğu tespit edilirken, ateşleme teçhizatının yıpranmış ve bozuk olabileceği ve bu nedenle bulunduranların ani patlamalarla karşı karşıya kalabileceği raporda yer aldı.

Polis merkezlerine teslim etmeyin

Kamu güvenliği açısından teslim alınacak el bombalarının polis merkezlerine teslim edilmesi yasaklanırken, izlenmesi gereken yol açıklandı. İzlenmesi gereken yol ise şöyle:

"Teslim edecek olan kişiler öncelikle polisi arayarak patlayıcı nesnenin nerede olduğunu açıklamalıdır. Ardından bomba imha ekiplerimiz bu nesneleri en güvenli şekilde teslim alacaktır. Bir başka şart ise dosyalanan patlayıcıların herhangi bir eylemle bağlantılı kullanılmış olmamasıdır. Bu durumda, İsveç polisi davanın soruşturma hakkını saklı tutar”