İsveç Nobel Akademisi tecavüz skandalından sonra 2 yeni üye seçti

İsveç Nobel Akademisi son zamanlarda yaşanan tecavüz skandalından sonra 2 yeni üye seçtiğini duyurdu.

Çeşitli alanlarda dünyaca prestijli Nobel ödüllerini belirleyen İsveç Nobel Akademisi son zamanlarda taciz ve tecavüz olayları ile gündeme gelmişti. Yaşanan olaylar sonucu akademiye üye olan bazı kişiler istifa etmek zorunda kalmıştı. Akademi bunun üzerine 2 yeni üye seçtiğini duyurdu. Yapılan duyuruda seçilen üyelerin İsveç Yargıtay hakimi Eric Runesson ve İran asıllı yazar ve şair Jila Massaed olduğu kaydedildi. Akademi’nin daimi sekreteri Anders Olsson yeni üyeleri sevinçle kabul ettiklerini açıkladı.

İstifalardan sonra Akademi’nin üye sayıları 18 den 10’a düşmüştü. Öte yandan, Nobel Edebiyat Ödülü verilmesi için en az 12 üye olması gerektiğinden, bu yıl ilk defa Nobel Edebiyat Ödülü verilemedi.