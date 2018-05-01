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01 Mayıs 2018 Salı 10:52

İsveç’in köfte itirafı İnegöllü köftecileri sevindirdi

İsveç devletinin resmi Twitter hesabındaki paylaşımda, ülkenin dünyaca ünlü köftesinin tarifinin Türk mutfağına dayandığı itirafında bulunulması, köftenin ana vatanı İnegöllü köftecileri mutlu etti.Twitter hesabı "Sweden.se"den...

İsveç'in köfte itirafı İnegöllü köftecileri sevindirdi
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İsveç devletinin resmi Twitter hesabındaki paylaşımda, ülkenin dünyaca ünlü köftesinin tarifinin Türk mutfağına dayandığı itirafında bulunulması, köftenin ana vatanı İnegöllü köftecileri mutlu etti.

Twitter hesabı "Sweden.se"den yapılan paylaşımda, köfte fotoğrafı kullanılarak, "İsveç köfteleri, aslında Kral 12. Karl’ın Türkiye’den eve getirdiği tarife dayanıyor. Gerçeklere bağlı kalalım" ifadeleri kullanıldı, Türkiye’de "Demirbaş Şarl" olarak tanınan İsveç Kralı 12. Karl’ın, ülkesine köfte tarifini getirdiği bildirildi. Birçok ülkede olduğu gibi İsveç köftesinin tarihinin de Türkiye’ye dayandığının duyurulmasıyla tescilli ürünüyle ünlü İnegöl’de faaliyet gösteren köfteciler mutlu oldular.

İnegöl köftesinin usta isimlerinden İbrahim Besler, İnegöl’de 5 kuşaktır köfte satışının yapıldığını belirterek, “120 yılı aşkın süredir, 5 kuşaktır köftecilik yapıyoruz. İnegöl köftesi zaten ülke sınırlarını aşmıştı. Dünyada köftemizin örnek alınması bizim için onurdur tabi ki. İsveç devletinin de köftenin tarifinin Türkiye’den alındığı yönünde itirafta bulunması bizi de gururlandırdı” dedi.
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