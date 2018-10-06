İsveç’ten Endonezya’ya deprem yardımı

İsveç yardım kuruluşu SİDA, Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem ve onun tetiklediği tsunami sonucu zarar gören Sulawesi Adası’ndaki çalışmalara katkı sağlamak için 8.5 milyon İsveç kronu (812...

İsveç yardım kuruluşu SİDA, Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem ve onun tetiklediği tsunami sonucu zarar gören Sulawesi Adası’ndaki çalışmalara katkı sağlamak için 8.5 milyon İsveç kronu (812 bin 866 euro) gönderdi.

İsveç yardım kuruluşu SİDA, bir hafta önce büyük bir deprem ve yıkıcı tsunamiden zarar gören Endonezya’nın Sulawesi Adası’ndaki kurtarma çalışmalarına 8.5 milyon İsveç kronu (812 bin 866 Euro) gönderirken İsveç Sivil Riskler Ajansı da afet bölgesine afet atıkları konusunda uzman bir ekip gönderdi.

İsveç yardım kuruluşu, Endonezya’da hala hayatta kalanlar için aramaların devam ettiğini, ölü sayısının bin 500’ü aştığını ve daha da artmasının beklendiğini açıkladı. 66 bin evin yıkıldığı Adada, 71 bin kişinin sokaklarda kaldığı belirtildi.

SİDA Başkanı Susanne Mikail yaptığı basın açıklamasında "Endonezya’ın durumu çok zor. Uluslararası yardım kuruluşları çadır, su arıtma kitleri, jenaratör ve tıbbi yardımı acilen yapması lazım" ifadelerini kullandı. Ayrıca İsveç Kızılhaç’ı tarafında büyük miktarda yardımların Endonezya’ya gönderileceği açıklandı.