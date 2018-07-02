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02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:15

İtfaiye aracıyla son yolculuğuna uğurlandı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de dün nöbetteyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden itfaiye eri Kamil Yıldırım için itfaiye önünde tören düzenlendi. Çalışma arkadaşları Yıldırım’ı gözyaşları içinde sonsuzluğa uğurladı. Acılı eşin ağıtları da törende yürekleri dağladı.

İtfaiye aracıyla son yolculuğuna uğurlandı
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DÜZCE(İHA) – Düzce’de dün nöbetteyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden itfaiye eri Kamil Yıldırım için itfaiye önünde tören düzenlendi. Çalışma arkadaşları Yıldırım’ı gözyaşları içinde sonsuzluğa uğurladı. Acılı eşin ağıtları da törende yürekleri dağladı.

Düzce itfaiyesinde görevi başında nöbetteyken hayatını kaybeden Kamil Yıldırım için itfaiye önünde tören düzenlendi. Cenaze töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kamil Yıldırım’ın ölümüyle ailesi ve arkadaşları büyük üzüntü yaşarken, acılı eşinin ağıtları yürekleri dağladı. Mesai arkadaşları Yıldırım’ın naaşını itfaiye aracıyla siren sesleri arasında itfaiyeye getirdi.

İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat, "Canımız kardeşimiz" dediği Kamil Yıldırım’ın, yangın ve kurtarma operasyonlarında en ön saflarda başarıyla görev aldığını söyledi. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ise Kamil Yıldırım’ın ani ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirirken konuşmakta zorlandı. Ay, böyle acıların bir daha yaşanmaması dileğinde bulundu. Vali Zülkif Dağlı da törende kısa bir konuşma yaparak, Yıldırım’ın ailesine ve çalışma arkadaşlarına sabırlar diledi.

Konuşmaların ardından Vali Dağlı ve protokol üyeleri Yıldırım’ın mesai arkadaşlarına başsağlığı diledi. İtfaiye önündeki tören yapılan dualarla son bulundu. Dua sırasında Kamil Yıldırım’ın mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Kamil Yıldırım’ın naaşı yine itfaiye aracıyla Yeni Karaköy’e götürüldü. Yıldırım, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra aynı köy mezarlığında toprağa verildi.

Düzenlenen törene Vali Zülkif Dağlı, Düzce MHP Milletvekili Ümit Yılmaz, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Gümüşova Belediye Başkanı Ahmet Azap, Bolu İtfaiye Müdürü, meclis üyeleri, belediye ve itfaiye personeli katıldı.
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