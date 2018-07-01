İtfaiye bu kez bir gencin geleceğini kurtardı

Antalya’da dün yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumuna geç kalan öğrenci, okulun adresini sorduğu Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri tarafından itfaiye eskortuyla okuluna yetiştirildi. İtfaiye erleri sayesinde sınava girmeyi başaran öğrencinin yaşadıkları sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Antalya’da dün YKS’nın ilk oturumuna girmek için evden çıkan Elanur Yağmur isimli öğrenci, otobüsün kendisini okula 7 kilometre uzakta indirmesi üzerine yürümeye başladı. Sınava girmesine 20 dakika kalan ve farklı bir noktada olduğu için adresi de bilemeyen Elanur, adres sormak için Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin bulunduğu merkeze okulun adresini sordu. Sınav saatine 20 dakika kaldığını gören itfaiye görevlileri, Elanur’u itfaiye eskortuna alarak zamanında sınava yetiştirdi. Sınava girip çıkan Elanur Yağmur, yaşadıklarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Elanur Yağmur’un "Antalya’da yaşıyorum, sabah otobüs şoförü beni okulumdan 7 kilometre ilerde indirdiği için 1 saat yürüdüm ve itfaiye istasyonunu gördüm. Sadece okulu biliyorlar mı diye sormuştum ve sınava 20 dakika kalmıştı. Beni alıp okulumun önüne kadar bıraktılar. İyi ki varsınız" diye yazdığı paylaşıma itfaiyeden de cevap geldi. Paylaşımı gören Antalya İtfaiyesi de sosyal medya hesabından Elanur Yağmur’a "Sizler için daima hazırız" diyerek cevap verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sınava girecek öğrenciler için otobüsleri ücretsiz yapmıştı.