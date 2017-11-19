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19 Kasım 2017 Pazar 17:09

İTO Başkanı Demirtaş’tan Ülkü’ye tebrik ziyareti

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı olan Milli Pilot Ümit Ülkü’yü, İtalya Endurans Şampiyonasında birinciliği kazanması...

İTO Başkanı Demirtaş'tan Ülkü'ye tebrik ziyareti
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İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı olan Milli Pilot Ümit Ülkü’yü, İtalya Endurans Şampiyonasında birinciliği kazanması ve kürsünün en üst basamağında yer alarak İstiklal Marşımızı okutması nedeniyle kutladı. Demirtaş, İzmir’in tanıtımı için motorsporlarının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, şehir merkezinde düzenlenecek yarışlar için her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Türkiye’yi yurtdışında temsil eden başarılı sporcular yetiştiren ve motorsporlarının merkezinin İzmir olmasında büyük payı olan Milli Pilot Ümit Ülkü’yü, Ülkü Grup’ta ziyaret ederek kutlayan İZTO Başkanı Ekrem Demirtaş, tüm bunların İzmir’in tanıtımı için çok önemli olduğunu söyledi. Demirtaş, daha önce İzmir merkezinde şehir yarışları yapıldığını da hatırlatarak, Ümit Ülkü öncülüğünde İzmir’i tanıtmak adına şehir merkezinde parkurlar oluşturup, ulusal ve uluslararası yarış takvimlerine girerek İzmirlilerin de seyirci olarak katılımıyla yeni yarışların düzenlenebileceğini, bu konuda İZTO olarak her türlü desteği vereceklerini belirtti.

9 pist şampiyonluğu

9 pist şampiyonluğu bulunan Ümit Ülkü de ziyareti için Demirtaş’a teşekkür etti. Ülkü, Türkiye’de ve yurtdışında pistlerde yarışan pilotların büyük çoğunluğunun İzmir’den ve Ümit Ülkü Akademiden yetişen pilotlar olduğunu, Ülkü Yarış Pisti’nin bu konuda önemli görevler üstendiğini belirterek, İzmir’in tanıtımına destek olacak böyle bir proje yürütmekten memnuniyet duyacaklarını söyledi.

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