İTSO enflasyonla mücadele programına destek verecek

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan, ‘Enflasyonla Mücadele Programı’na her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Piyasada fiyat istikrarının makroekonomideki en önemli sağlamlık göstergelerinden biri olduğunu söyleyen İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, yazılı olarak yaptığı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Enflasyonla Mücadele Programı’nın ve Bakan Berat Albayrak’ın mâlî disiplini koruma ve fiyat istikrarını sağlamaya odaklanmış olmasını çok önemli bulduklarını söyledi. İnegöl iş dünyası olarak bu konuda da millî bir dayanışma içine girmeye, devletin tüm kurumları ile birlikte topyekûn bir duruş sergilemeye ve ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını söyleyen Başkan Uğurdağ, “Bize göre enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadele anlamına gelmektedir. Enflasyonla mücadelede kamuya da özel sektöre de düşen görevler var. Sorumluluk ve görev hepimizindir. Kamu ve özel sektör arasındaki güçlü bir koordinasyon ve yapılacak istişareler ile ülke olarak içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci aşacağımıza inanıyorum” dedi.

Son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağan dışı hareketlerin etkisiyle enflasyon oranının yeniden çift hanelere çıktığına vurgu yaparak, Türkiye’nin 2002 yılından sonra mali ve siyasi istikrarla birlikte fiyat istikrarı konusunda da kayda değer iyileşme elde ettiğini ve enflasyonun tek haneli seviyelere düşürdüğünü hatırlattı. Yavuz Uğurdağ, “Artan enflasyon hem alım gücü düşen vatandaşlarımızı hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmalarımızı olumsuz etkiliyor. Başta da belirttiğim gibi kamu ve özel sektör olarak bu konuda başlatacağımız top yekûn mücadele ile bu zorlukları el birliği aşacağımıza inancımız sonsuzdur” dedi.