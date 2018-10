İzleyenleri ağlatan görüntülerin duruşmasına davayı açan anne katılmadı

Isparta’da doğduğundan bu yana babasıyla büyüyen ve geçici velayeti geçtiğimiz Temmuz ayında annesine verildikten sonra polis zoruyla babadan alınmaya çalışılan 7 yaşındaki D.N.K.’nın velayet duruşması Isparta’da görüldü. Polis geldiğinde gözyaşlarına boğulan kız için açılan velayet davası, davacı annenin duruşmaya katılmaması dolayısıyla işlemden kaldırıldı.

Isparta’da yaklaşık 7 yıl önce eşinden ayrılan babasının yanında kalan, ancak Temmuz ayında velayeti tedbiren anneye verilen kızın velayet davası Isparta 1. Aile Mahkemesi’nde bugün görüldü. Isparta Adliyesindeki 1. Aile Mahkemesi’nde görülen davaya baba Gökhan Köse ile Avukatı Tuğçe Nermin Türk katıldı. Doğduğundan bu yana babasıyla büyüyen kızının velayeti Temmuz ayında tedbiren kendisine verilen ve davacı konumundaki anne, duruşmaya katılmadı. Geçici velayeti anne ile babası arasında sürekli değişen 7 yaşındaki D.N.K. için Isparta 1. Aile Mahkemesi’nde açılan dava, davacı annenin duruşmaya katılmaması dolayısıyla işlemden kaldırıldı.

Duruşmaya katılan babanın Avukatı Tuğçe Nermin Türk, "Eğer anne davayı yenilemezse, dava hiç açılmamış sayılacak ve çocuk yeniden babaya teslim edilecek” dedi. Baba Gökhan Köse ise, annenin davaya katılmamasının süreci uzattığı için en çok çocuğunu olumsuz yönde etkileyeceğine değinerek, “Bu sürecin hızlıca ilerlemesi için gerek avukatım, gerek şahsım, gerekse ailem, gerekli olan tüm yasal mücadelemizi veriyoruz. Çocuklarımızı inat uğruna kullanmayalım, çocuklarımızı şahsi inatlarımıza alet etmeyelim. Umut ediyorum ki yakın bir süreçte, ben tekrar evladıma kavuşacağım” diye konuştu.

"Anne davayı takip etmediği için dosya işlemden kaldırıldı"

Adliye önünde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Avukat Tuğçe Nermin Türk, "Çocuk 7,5 yaşına kadar babayla birlikte yaşadı. Anne, daha sonra özel bir televizyonda programa çıkarak, çocuğunu göremediği iddiasıyla velayetin değiştirilmesi davası açtı. Daha sonra Çorlu’da tek taraflı düzenlenen sosyal inceleme raporuyla çocuğun velayetini geçici olarak anne aldı. Ancak, şu an anne bu mahkemeyi takip etmediği için dosya işlemden kaldırıldı. Eğer anne davayı yenilemezse, dava hiç açılmamış sayılacak" dedi.

Avukat Türk "Davacı olduğu için annenin bu davaya katılması zorunluydu, o yüzden şu an dosya işlemden kaldırıldı. Eğer anne davayı yenilemezse, dava hiç açılmamış sayılacak ve çocuk yeniden babaya teslim edilecek" diye konuştu.

"Bu durum en çok çocuğu hırpalayacak bir sürece dahil olmamızı sağladı"

Çocuğunun doğduğu günden bu yana kendisinin yanında olduğunu ifade eden baba Gökhan Köse de annenin davaya katılmamasının süreci uzattığı için en çok çocuğunu olumsuz yönde etkileyeceğine değinerek, "Kızım doğduğu günden bu yana bizim yanımızdaydı. Kanuni sorumlulukların yanı sıra, kişinin ebeveynlik sorumluluklarını da taşıması gerektiğini düşünüyorum. Böylesine bir davayı açıp da, davaya katılmaması, şahsi kanaatimce; ne beni ne kendisini değil ama en çok çocuğu hırpalayacak bir sürece dahil olmamızı sağladı. Birçok haberler görüyoruz televizyonda, emsal kararlar çıkıyor. Bizim, vicdanen kabul ettiğimiz hukuksal bir süreç vardır, bir de vicdana aykırı bir süreç vardır. Şu an ve şu ana kadar süren her tutumu, her yaklaşımı, insani vicdana aykırı bir tutumdu. Bu sürecin hızlıca ilerlemesi için gerek avukatım, gerek şahsım, gerekse ailem, gerekli olan tüm yasal mücadelemizi veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Umut ediyorum ki yakın bir süreçte ben tekrar evladıma kavuşacağım"

"Çocuklarımızı inat uğruna kullanmayalım, çocuklarımızı şahsi inatlarımıza alet etmeyelim" diyerek sözlerini sürdüren baba Köse, "Bir çocuğun yetişmesi veya yetişmesi hususundaki zorluklar, süreçler biz ebeveynler için kolay olmuyor. Her çocuk bir çok imkana sahip olarak büyümüyor. Ben, bir baba olarak, evladım hususunda vicdanım rahat bir şekilde ebeveynliğim hususunda kendimi savunabilecek derecede bir insanım. Her şeyden öncesi, 7,5 yıl bakmış olduğum evladım için bir mücadele veriyorum. Hiçbir zaman adalet şaşmayacak. Önemli bir izlenim ve emsal bir dava olacağına inanıyorum. Ama kızımın, annesinin çıkarları doğrultusunda kullanılmış olması da bir baba olarak en çok da beni yaralıyor. Adaletimize, sistemimize güveniyorum. Umut ediyorum ki yakın bir süreçte, ben tekrar evladıma kavuşacağım" ifadelerini kullandı.

Olayın geçmişi

Isparta’da yaklaşık 7 yıl önce eşinden ayrılan ve kızının velayeti kendisinde bulunan, ancak geçtiğimiz temmuz ayında velayeti geçici olarak anneye verilen kızını gören baba, kızının darp edildiğinden şüphelenmesi üzerine gittiği hastanede darp raporu almıştı. Kızın yeniden geçici olarak babaya verilmesinden bir süre sonra, 7 Eylül günü saat 20.30 sıralarında eve gelen polislerin, baba Köse ve evde bulunanlara savcılık talimatıyla çocuğunun anneye teslim edileceğini söylemesi üzerine 7 yaşındaki D.N.K. gözyaşlarına boğulmuştu. Minik kızın o anlardaki durumu cep telefonu tarafından kaydedilmişti. Kameraya yansıyan görüntülerde, evde bulunanlar polislere ‘yapmayın’ derken, çocuk ise gözyaşları içerisinde “Gitmek istemiyorum baba, ben anneme gitmek istemiyorum. Lütfen beni götürmeyin. Lütfen” diyerek feryat etmişti.

Bu sırada eve gelen polislerden biri küçük kızı sakinleştirmeye çalışırken, evde bulunanlar da, “Lütfen sakin ol” diyerek çocuğu teselli etmeye çalışmıştı.

Olayın ardından adli makamlarla görüşen polis ekipleri, daha sonra çocuğun alınmayacağını beyan ederek evden ayrılmış, ancak 10 Eylül 2018 tarihinde 7 yaşındaki D.N.K. verilen başka bir karar ile yeniden tedbiren anneye teslim edilmişti.