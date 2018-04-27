İzmir Kızılay’ın yeni yönetimi göreve başladı

Kızılay Genel Merkezinin, kurumu daha etkin hale getirmek için yürüttüğü yeniden yapılanma kapsamında İzmir Kızılay Şubesi yönetiminde değişime gidildi. Başkanlığa atanan Kerem Fahri Baykalmış, yönetim kurulu ile ilk toplantısını...

Kızılay Genel Merkezinin, kurumu daha etkin hale getirmek için yürüttüğü yeniden yapılanma kapsamında İzmir Kızılay Şubesi yönetiminde değişime gidildi. Başkanlığa atanan Kerem Fahri Baykalmış, yönetim kurulu ile ilk toplantısını yaparak çalışmalara başladı.

Haziran ayında 150. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak olan Türk Kızlayı’nda değişim devam ediyor. Bu kapsamda yönetim değişikliğinin yaşandığı kentlerden birisi de İzmir oldu. Kızılay Genel Merkezi, yeni yapılanma ile birlikte İzmir Şube Başkanlığına Kerem Fahri Baykalmış’ı atadı. Başkanlığa getirilen Kerem Fahri Baykalmış ile birlikte yönetim ve denetim üyeliklerine de yeni isimler geldi.

İlk toplantısını şube merkezinde gerçekleştiren Başkan Kerem Fahri Baykalmış, "Böylesine ulvi ve manevi mesuliyeti olan bir görevin bize verilmesine çok sevindik. Yönetimimizle beraber Türkiye’de ve dünyada mazlumun ve muhtacın yanında olan Türk Kızılayı bünyesinde yapacağımız çalışmaların hayırlı ve bereketli olmasını temenni ederim" dedi.

Kızılay Derneği’nin bugün dünyanın her tarafında yardıma muhtaç olan kişilerin dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın hizmet ettiğini belirten Baykalmış, "Aldığımız bu kutsal bayrağı, ekibimiz ve Kızılay gönüllüleri ile birlikte daha ileriye götürmek için gece gündüz demeden özveriyle çalışacağız" diye konuştu.

Kızılay’a daha fazla destek verilmeli

Kızılay İzmir Şubesi olarak kadın ve gençlik kollarını daha aktif hale getireceklerini ve şu anda 15 ilçede şubeleri bulunduğunu kaydeden Başkan Kerem Fahri Baykalmış, "Kurumsal çıtayı yukarı çıkarmak temel hedefimiz. Bu gönül esaslı bir iştir. Biz bütün İzmir’den destek bekliyoruz. Halkımızın bize olan her türlü desteğine ihtiyacımız var" dedi.