İzmir sıcaklar kavuruyor

İzmir’de 37 dereceye yükselen hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar kendilerini gölgelik alanlara attı. Bazı çocuklar tehlikeli olmasına rağmen süs havuzunda yüzerken, sıcak havadan hayvanlar da etkilendi.Kavurucu yaz sıcakları, İzmirlilere...

İzmir’de 37 dereceye yükselen hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar kendilerini gölgelik alanlara attı. Bazı çocuklar tehlikeli olmasına rağmen süs havuzunda yüzerken, sıcak havadan hayvanlar da etkilendi.

Kavurucu yaz sıcakları, İzmirlilere zor anlar yaşattı. Özellikle öğle saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar, kendilerini gölgelik alanlara atarak serinlemeye çalıştı. İzmir’in meşhur Saat Kulesi çevresinde kuşlar için yem satan esnaflar da güneş altında kalmamak için şemsiyelerini çıkardı. Bazı vatandaşlar Saat Kulesi’ndeki çeşmelerde yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı. Süs havuzları ise tehlikeli olmalarına karşın yine çocukların serinleme mekanı oldu. Sıcak havadan hayvanlar da etkilenirken, kuşlar süs havuzlarından su içti. Ayrıca köpekler de gölgelik alanlarda uyukladı.

"Kendimi sulara atmak istiyorum"

Yaz aylarını çok sevdiğini belirten 6 yaşındaki Kayra Altun, "Yaz aylarını çok seviyorum. Sıcaklardan bunalınca denize ve havuza gidiyorum" derken, ikizi Alya Altun da "Kendimi sulara atmak istiyorum ama annem tehlikeli olduğu için izin vermiyor. Suyu başımdan aşağıya dökmek istiyorum” dedi.

Zehra ve Kerem Aygen kardeşler ise sıcaktan bunaldıkları için çeşmede yüzlerini yıkadıklarını ifade ederek, "Çok sıcak olduğu için gelip yüzümüzü yıkadık. Denize bir kere gidebildik. Daha fazla gitmek istiyorum” diye konuştu.

Çifti İsmail Çıvgın da "Sıcak havalar daha yeni başladı. Şimdiye kadar sıcak hava görmedik. Ben çiftçiyim, yağışlardan mahsullerimiz bitmiş durumda. Sıcakların olması benim gibi çiftçiler için iyi” diyerek sıcak havadan memnun olduğunu dile getirdi.

Mevsim normallerinin 2 ile 5 derece üzerinde seyredecek

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ege Bölgesi’nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Son yapılan değerlendirmelere göre, bölgede hava sıcaklığının artarak mevsim normallerinin 2 ile 5 derece üzerinde seyredeceği belirtildi. Sıcak hava bölgede hafta boyunca etkisini gösterecek. Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Yüksek hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arası güneş ışınlarına direkt maruz kalınmaması konusunda ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Bu hafta sıcak geçecek

İzmir bugün 37, yarın 36, cuma 35, cumartesi ve pazar günü 36 derece; Aydın bugün 41, yarın 40, cuma 40, cumartesi 41 ve pazar günü 39 derece; Manisa bugün 39, yarın 38, cuma 37, cumartesi 38 ve pazar günü 37 derece; Balıkesir bugün 35, yarın 34, cuma 33, cumartesi 34 ve pazar günü 33 derece ve Çanakkale bugün 33, yarın ve cuma 31, cumartesi ve pazar günü ise 32 derece olacak.