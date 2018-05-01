İzmir’de 1 Mayıs coşkusu

İzmir’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının adresi Gündoğdu Meydanı oldu. Binlerce emekçi ellerinde bayrak ve flamalarla alanı doldururken, taleplerini sıraladı.

İzmir’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının adresi Gündoğdu Meydanı oldu. Binlerce emekçi ellerinde bayrak ve flamalarla alanı doldururken, taleplerini sıraladı.

İzmir’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları Gündoğdu Meydanı’nda yapıldı. Sendika, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri sabah saatlerinde kentin dört noktasında toplanarak yürüyüşe geçti. DİSK ve KESK üyeleri Konak’tan; Türk-İş’e bağlı sendikalar Alsancak Limanı’ndan ve sivil toplum kuruluşları ile siyasi partiler de Montrö ve Lozan meydanlarından yola çıkarak kortej oluşturdu. Güvenlik nedeniyle bölgede yaklaşık 4 bin polis görevlendirilerek, sıkı güvenlik tedbirleri alındı. Vatandaşlar, üç farklı noktadan aranarak alana giriş yaptı. Kutlamalarda, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Programda Bandista grubu da sahne alarak İzmirlileri coşturdu.

Taleplerini sıraladılar

Emek örgütleri adına yapılan ortak açıklamayı Türk-İş Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım okudu. Yıldırım, “Grev hakkımızın gasp edilmesine, iş güvencemize ve kıdem tazminatımıza dokunulmasına, performans sistemine, işçi cinayetlerine, kadro sözüyle yıllardır kandırılarak, taşeron eliyle katmerli sömürülmeye, mezarda emekliliğe mahkum edilmeye, ek ödemelerimizin maaşlarımıza yansıtılmamasına, emekliliğimizde sefalete itilmeye, artan vergi dilimleriyle maaşımızın elimize geçmeden erimesine, bütçenin eğitime, sağlığa, emekçilere değil; savaşa ve güvenlik politikalarına aktarılmasına, eğitimin gericileştirilmesine, laiklik karşıtı faaliyetlere, soruşturmalara, sürgünlere, cezalara, gözaltı ve tutuklamalara, kadına yönelik şiddete, çocuklara yönelik istismara, kadınları toplumsal yaşamdan dışlayan, daha ucuza ve daha güvencesiz çalıştırılmaya iten sözde istihdam paketlerine, en insani ve en temel haklarımızı savunduğumuzda terörist damgası yemeye, ayrımcılığa, baskılara, ihraçlara, cezaevlerinde tek tip elbise dayatmalarına, kentlerimizin, yaşam alanlarımızın, ormanlarımızın, tarım alanlarımızın, zeytinliklerimizin, kıyılarımızın yağmalanmasına, şeker fabrikalarının peşkeş çekilmesine, üniversitelerin bölünmesine, OHAL ve KHK rejimine ‘artık yeter’ diyoruz” dedi.

Gündoğdu Meydanı’ndaki 1 Mayıs kutlamaları devam ediyor.