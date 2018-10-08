İzmir’de aday olmayacağını açıklayan Kocaoğlu için miting kararı

Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, yerel seçimlerde aday olmayacağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun görevine devam etmesi için İzmir köylüsü olarak miting kararı aldıklarını açıkladı.

Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, yerel seçimlerde aday olmayacağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun görevine devam etmesi için İzmir köylüsü olarak miting kararı aldıklarını açıkladı.

Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli ve muhtarlar, Bayındır Çiçek Kooperatifi, Ödemiş Bademli Kooperatifi, Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük ve temsilcileri, Beydağ’dan partililer ile Urla Bademler Kooperatifi temsilcileri, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile görüştü. Küçük Menderes Havzası’ndaki tarım ve hayvancılık kooperatiflerinin temsilcileri, Kocaoğlu’nun yeni dönemde de görevinde olması için Yücel’den talepte bulundu. Yücel’in “Bu taleplerinizi genel merkeze ileteceğim ama takdir genel merkezin ve Aziz Kocaoğlu’nun kendisine aittir” cevabını verdiği öğrenildi.

Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, “Bu daha birinci adım. Sonuç alıncaya kadar devam edeceğiz. İzmir köylüleri olarak Aziz Başkanı yalnız bırakmayacağız. 20 Ekim’de İzmir köylüsü Gündoğdu Meydanı’nda miting yapacak. O köylü o meydanı dolduracak” dedi.