İzmir’de evlenmeler de, boşanmalar da azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun açıkladığı rakamlara göre, İzmir’de hem evlenme, hem de boşanma sayısında azalma yaşandı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, İzmir’de evlenen...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun açıkladığı rakamlara göre, İzmir’de hem evlenme, hem de boşanma sayısında azalma yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, İzmir’de evlenen çiftlerin sayısı 2016 yılına göre yüzde 5 azalarak 2017 yılında 30 bin 726 oldu. İzmir’de kaba evlenme hızı ise binde 7,23 olarak gerçekleşti. Ortalama ilk evlenme yaşı, İzmir’de 2017 yılında erkekler için 28,6, kadınlar için 25,7 olarak açıklanırken, erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,9 yaş olarak gerçekleşti.

Kaba evlenme hızının 2017 yılında en yüksek olduğu il ise binde 9,6 ile Kilis oldu. Bu ili binde 8,29 ile Adıyaman, binde 8,20 ile Şanlıurfa izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,14 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 5,26 ile Kastamonu, binde 5,39 ile Bayburt takip etti.

Boşanmada İzmir yine birinci

Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il yine İzmir oldu. İzmir’de boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1 azalarak, 10 bin 939’a geriledi. İzmir’de boşanmaların yüzde 37,4’ü evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti. İzmir’de 2017 yılında boşanmaların yüzde 37,4’ü evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 19,4’ü ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

Kaba boşanma oranında İzmir’i binde 2,51 ile Antalya ve Muğla izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,20 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,21 ile Bitlis, binde 0,22 ile Şırnak izledi.