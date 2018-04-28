İzmir’de nefes kesen deprem tatbikatı

İzmir İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, gece saatlerinde meydana gelebilecek deprem için tatbikat yaptı. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için harekete geçen ekiplerin yaptığı çalışmalarda gerçeği aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

İzmir İl AFAD Müdürlüğü, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yerel düzey gece saha tatbikatı yaptı. İzmir AFAD Müdürlüğü Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen tatbikata; İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AKS 110, Çiğli Belediye Başkanlığı Arama ve Kurtarma (ÇAK) ekibi, AKUT İzmir Şubesi, AKUT Seferhisar Şubesi ve Yeni Yüksektepe Kültür Derneği Arama Kurtarma (GEA) ekibi katıldı. Toplamda 117 kişiden oluşan 10 ekip, senaryo gereği gece saatinde meydana gelen deprem nedeniyle alarma geçti. Deprem alanının yakınına intikal eden Mobil Koordinasyon Merkezi, depremde mahsur kalan vatandaşlar için arama-kurtarma ekiplerini bölgeye sevk etti. Kısa sürede deprem alanına ulaşan ekipler, enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma başlattı. Deprem alanında sesli, köpekli ve cihazlı arama yapan ekipler, enkaz altında kalan vatandaşların bulunduğu yerleri tespit etti. Ekipler, delici ve kesici aletler kullanarak enkaz altında kalan yaralıları kurtarmak için mücadele verdi. Yapılan başarılı çalışmalar sonucunda, ekipler mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Kontrollü bir şekilde yaralıların bulunduğu yere giriş yapan ekipler, sedye yardımıyla yaralıları enkaz altından çıkarttı. Daha sonra yaralılar, sedyeyle ambulanslara taşınarak çevredeki hastanelere sevk edildi. Ekiplerin 10 enkaz alanında yaptığı operasyonda, gerçeği aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Tatbikata katılan vatandaşlar ise arama-kurtarma çalışmalarını dikkatli bir şekilde izledi. Afet zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili kurtarma, ilk yardım, geçici barınma ve yeniden inşa faaliyetlerinin yürütülmesi için tüm güç ve kaynakların birleştirilerek 26 hizmet grubunun içinde yer aldığı afet senaryosu başarı ile tamamlandı.

Tatbikat sonrası konuşma yapan İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Metin Sarıoğlu, "Bu akşam bu alanımızda bir gece tatbikatı gerçekleştirdik. Katılan ekiplerimize, afet personeline, misafirlerimize, basın mensuplarına ve değerli diğer çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu tatbikattaki amacımız, geçen bir ay önce yaptığımız masa başı ve saha tatbikatını gecesini becerebilecek miyiz. Gece aynı görevleri yerine getirebilecek miyiz, gece bir deprem olursa, bu depreme nasıl müdahale edeceğiz, imkanlarımız nelerdir, kim neyi yapacak, bunu değerli arkadaşlarımız STK’larımız, itfaiyemiz ve afet personelimiz bizlere gösterdi. Gerçekten başarılı bir tatbikat oldu, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.