GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 10:31

İzmir’de ölümle burun buruna selfie

Adrenalin bağımlısı 3 genç, İzmir Kültürpark’ta bulunan yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki tarihi paraşüt kulesine çıkarak selfie çekti. Canlarını hiçe sayan gençler, o anları bir de internette paylaştı.

İzmir'de ölümle burun buruna selfie
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Adrenalin bağımlısı 3 genç, İzmir Kültürpark’ta bulunan yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki tarihi paraşüt kulesine çıkarak selfie çekti. Canlarını hiçe sayan gençler, o anları bir de internette paylaştı.

İzmir’de yaşanan olay bu kadarına ’pes’ dedirtti. Pavel Smirnov isimdeki bir genç ve yanındaki 2 arkadaşı selfie uğruna 50 metre yüksekliğe çıktı. İzmir’de bir araya gelen gençler, İzmir Paraşüt Kulesi’nin en tepesine çıkarak selfie çekilmek için hazırlıklara başladı. Kulenin kapılarının kilitli olduğunu gören gençleri bu da durduramadı. İp yardımıyla kulenin içine giren Smirnov ve arkadaşları kulenin en tepesine ulaşmak için merdivenleri çıkmaya başladı. Son merdivenin ardından gençler kulenin en üstüne ulaştı. Fakat adrenalin bağımlısı gençleri bu da tatmin etmedi. Pavel Smirnov isimdeki genç, kulenin üstündeki konstrüksiyona tırmanarak adeta ölüme meydan okudu. Kulenin en tepesinde selfie çeken Smirnov, sonrasında aşağıya indi.

Anbean kayıttaydı

Üzerine yerleştirdiği kamerayla yaşananları anbean kaydeden adrenalin bağımlısı genç, bu anları bir de sosyal medya hesabından yayınladı. Adeta ölüme meydan okuyan Smirnov, yaptıkları olayı ‘macera’ olarak nitelendirdi. Adrenalin tutkunu genç, “Tekrardan İzmir’den selamlar gençler. Çıkışı ve macerası bir o kadar eğlenceli olan bu kulede selfie almak oldukça zordu ama rahatça alıp aksilik yaşamayarak bitirdik" şeklinde açıklama yazdı.

Ölümle burun buruna selfie videosu kısa sürede çokça izlendi.

İlk vukuatı değilmiş

İzmir Paraşüt Kulesi’nin en tepesine tırmanarak canını hiçe sayan Pavel Smirnov isimli internet fenomeninin daha önce de buna benzer paylaşımlarının olduğu öğrenildi. Adrenalin bağımlısı gencin henüz inşaat halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün kulesine çıkıp selfie çektiği bilinirken, Ukraynalı parkur sporcusunun defalarca metrobüs üstünde yolculuk yapıp ve bunları da sayfasında paylaştığı kaydedildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku