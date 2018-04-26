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26 Nisan 2018 Perşembe 15:49

İznik sahili 800 ağaç 100 çeşit bitki ile botanik bahçesini andıracak

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, sahil projesinde başlanan peyzaj çalışmalarını inceledi.İznik sahili peyzaj düzenlemesi ile toplam 800 ağaç, 100 çeşit bitki, 60 bin adet çalı bitkisi, 80 bin adet yer örtücü ve mevsimlik bitki ile...

İznik sahili 800 ağaç 100 çeşit bitki ile botanik bahçesini andıracak
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İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, sahil projesinde başlanan peyzaj çalışmalarını inceledi.

İznik sahili peyzaj düzenlemesi ile toplam 800 ağaç, 100 çeşit bitki, 60 bin adet çalı bitkisi, 80 bin adet yer örtücü ve mevsimlik bitki ile botanik bahçesini andıracak. Türkiye’nin ve bölgenin örnek sahili olacak olan İznik’te çalışmalar aralıksız sürüyor. Belediye Başkanı Osman Sargın, yol çalışmalarının ardından başlayan peyzaj düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Peyzaj düzenlemesi ilk olarak Kıran dere yanındaki alandan başladı. Buraya dikilen palmiye ağaçları ile burası palmiyeler bölgesi olarak anılacak.

Başkan Osman Sargın, “Sahilimiz 800 adet ağaçla buluşuyor. Bunların 400’e yakını toprakla buluştu. Ayrıca 100 çeşide yakın bitki türü sahil boyunca dikildi ve daha da dikilecek. Şu ana kadar 30 bine yakın çalı türü bitki toprakla buluştu. Bu kadar daha da toprakla buluşacak. İnşallah İznik sahilimiz bittiğinde bölgemizin hatta ülkemizin örnek sahili olacak” dedi.
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