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15 Ekim 2018 Pazartesi 15:43

İznik’te zeytin hasadı başladı

Bursa’nın İznik ilçesinde zeytin hasadı başladı.Bölgenin en iyi zeytinlerinin yetiştiği İznik’te ilk mahsullerin toplanmasına başlandı. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Hocaköy ovasında çiftçileri ziyaret ederek, onlarla birlikte...

İznik'te zeytin hasadı başladı
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Bursa’nın İznik ilçesinde zeytin hasadı başladı.

Bölgenin en iyi zeytinlerinin yetiştiği İznik’te ilk mahsullerin toplanmasına başlandı. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Hocaköy ovasında çiftçileri ziyaret ederek, onlarla birlikte zeytin topladı. Kırsal kalkınmaya ehemmiyet verdiklerini dile getiren Başkan Osman Sargın, “Zeytin mevsiminin ilçemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. İlçemizin ekonomisine de büyük bir girdi sağlayan zeytin halkımızın büyük bir kısmının geçim kaynağı. Bu sebeple bizlerde belediye olarak çiftçilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Bir çok noktada hayata geçirdiğimiz zeytin alım merkezleri ve ürün alım merkezleri ile çiftçilerimize bir nebze de olsa destek oluyoruz. Çiftçilerimize bol ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

Çamdibi Mahallesi’nden çiftçi İbrahim Burhan, bu yıl zeytinlerin güzel olduğunu, İznikli çiftçilerin zeytinden yüzünün güleceğini dile getirdi. Burhan, zeytin hasadında yevmiye usulüyle çalışacak insan bulmakta güçlük çektiklerini vurguladı. İznikli çiftçiler topladıkları zeytinleri ya birliğe satıyor ya da depolama usulüyle veya açık pazarlarda satarak değerlendiriyor.
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