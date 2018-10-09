Jandarmadan Fetih Müzesi’ne ziyaret

Osmangazi İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aşkın Bozkurt ve beraberindeki askerler, Osmangazi Belediyesi’nin Bursa’ya kazandırdığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni ziyaret etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, önümüzdeki günlerde hizmete açılacak olan Bursa’nın fethini 3 boyutlu anlatan Fetih Müzesi’nde Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ağırladı.

Başkan Dündar, Binbaşı Aşkın Bozkurt ve beraberindeki askerlere müzenin giriş katındaki Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği 16 büyük tablonun yanı sıra geleneksel çiniler, müzenin mimari özellikleri ve yapılış gayesi hakkında bilgiler verdi. Daha sonra bina içindeki kütüphane ve konferans salonlarını gezme imkanı bulan ziyaretçiler, dev kubbeye çıktıklarında ise hayranlıklarını gizleyemedi. Fetih gününün 3 boyutlu canlandırıldığı panoramik resmi şaşkınlık içinde inceleyen askerler, Osmanlı tarihini farklı bir şekilde anlatan bu eserle gurur duyduklarını söyledi.

Ziyaretin ardından duygularını dile getiren Osmangazi İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aşkın Bozkurt, “Osmanlı tarihini bu şekilde yaşamak bizleri oldukça mutlu etti. Bu binanın dünyanın en büyük müzelerden biri olmasının yanı sıra aynı zamanda bir kültür merkezi olduğunu gördük. Kubbe bölümüne çıktığımızda ise hissettiklerimiz tarif edilemez. Tasvirlerin ses ile bütünleşmesi gerçekten insanın başını döndürüyor. Böylesine önemli bir eserin Bursa’nın turizmine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.