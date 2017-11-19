Jandarmadan ‘Huzur’ uygulaması

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından 290 personelin katılımıyla yapılan huzur uygulamasında 4 bin 510 şahıs ve 2 bin 175 araç kontrol edildi.Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından 17 sabit noktada 42 ekip ve 290 personelin katılımıyla...

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından 290 personelin katılımıyla yapılan huzur uygulamasında 4 bin 510 şahıs ve 2 bin 175 araç kontrol edildi.



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Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından 17 sabit noktada 42 ekip ve 290 personelin katılımıyla kent genelinde huzur uygulaması yapıldı. Vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde gündelik hayatlarının devamının sağlanması amacıyla yapılan uygulamada; 4 bin 510 şahıs ve 2 bin 175 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalanırken, kontrol edilen araçlardan 33’üne 13 bin 142 TL idare para cezası uygulanırken, 5 araç ise trafikten men edildi.