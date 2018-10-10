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10 Ekim 2018 Çarşamba 10:22

Japon Başbakanından Myanmar çağrısı

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Myanmar ’da Rohingya Müslümanlarının maruz kaldığı insan hakları ihlalleri iddialarıyla ilgili güvenilir bir soruşturmanın ülkenin Rakhine eyaletindeki gerilimleri çözmede kilit öneme sahip olduğunu söyledi.

Japon Başbakanından Myanmar çağrısı
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Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Myanmar ’da Rohingya Müslümanlarının maruz kaldığı insan hakları ihlalleri iddialarıyla ilgili güvenilir bir soruşturmanın ülkenin Rakhine eyaletindeki gerilimleri çözmede kilit öneme sahip olduğunu söyledi.

Myanmar Lideri Suu Kyi ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Japonya’da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Tokyo’da ortak basın toplantısı düzenledi. Abe, toplantıda Japonya’nın, Bangladeş’teki mülteci kamplarında bulunan Rohingyalıların evlerine dönüşü için Myanmar’ın çabalarını destekleyeceklerini ifade etti.

Sorunun çözümü konusunda yardıma hazır olduklarının altını çizen Japonya Başbakanı Abe, "Bu sorun karmaşık ve ciddi bir sorun. Japonya Myanmar ile düşünecek ve sorunu çözme çabalarını destekleyecektir. Bağımsız bir kurulun güvenilir bir soruşturması özellikle önemlidir” ifadelerini kullandı.

Mayanmar Lideri Suu Kyi ise “Japonya’nın mültecilerin dönüşüne yönelik çabalarımıza verdiği desteği memnuniyetle karşılıyorum” dedi.

Budist ağırlıklı Myanmar ordusu, geçen yıl Ağustos ayından bu yana yaklaşık 700 bin Rohingyalı Müslümanın Bangladeş’e kaçmasına neden olan tecavüz, cinayet, işkence ve yakılan köyler de dahil olmak üzere yaygın hak ihlalleri ile suçlanıyor.

Suu Kyi’nin hükümeti, iddia edilen ihlallere ilişkin bağımsız uluslararası soruşturmaları reddetti ve kendi soruşturmasını başlattı.
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