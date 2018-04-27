Jean Monnet Programı bursiyerleri sertifikalarını aldı

Avrupa Birliği’nin (AB) kurucularından Fransız ekonomist Jean Monnet’nin adını taşıyan Jean Monnet Burs Programı bursiyerleri, Başkent’te düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Jean Monnet Burs Programı 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 akademik yıllarında öğrenim görmüş bursiyerler, Avrupa Birliği Bakanlığı’nın ev sahipliğinde Hilton Otel’de düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Törenin açılış konuşmalarını gerçekleştiren bursiyer öğrenciler, Jean Monnet Programına teşekkür etti. Öğrencilerden sonra söz alan Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Selim Yenel, “Program sayesinde bursiyerlerimizi en saygın yerlere göndermeye çalışıyoruz. Bu güne kadar da 2 bine yakın bursiyerimiz bu çerçevede bundan yararlandı. Bunun devamını diliyoruz. 15 Temmuz’dan sonra bir ara verilmişti. Fakat kısa zamanda bu sıkıntıyı atlattık. Bizim üyelik ile stratejik hedefimiz bu, değişmedi değişmeyecekte. İnişler çıkışlar oldu ama her halükarda ilişkiler devam edecek” dedi.

Selim Yenel konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Bursiyerlerin bizim bir bakıma elçilerimizdir. Gittikleri yerlerde ülkemizi tanıtıyorlar. Şimdiye kadar da hep başarılı şekilde temsil ettiklerini gördük. Ben 20 yıldan fazla süredir AB sürecinin içindeyim. Somut olarak bana ne kazandırdı diye sorarsanız, ‘Jean Monnet”çi olan eşimle tanıştım. Geçmişe baktığımda ben her şeye rağmen kazançlı çıktım.”

Törene, Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Selim Yenel’in yanı sıra, Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçisi Nadezhda Nikolova Neynsky, Merkez Finans ve İhale Birimi Başkanı Mehmet Selim Uslu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals, çok sayıda program öğrencisi ve davetli katıldı. Programın sonunda Jean Monnet Programı’nın bursiyer öğrencilerine sertifikaları verildi.