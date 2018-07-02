GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 00:49

Kabotaj ve Denizcilik Kupası sonuçlandı

1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı kapsamında Tekirdağ’da gerçekleşen yarışlarda başarılı sporcular derecelendirildi.1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı kapsamında Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü tarafından yapılan Kabotaj ve Denizcilik...

Kabotaj ve Denizcilik Kupası sonuçlandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı kapsamında Tekirdağ’da gerçekleşen yarışlarda başarılı sporcular derecelendirildi.

1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı kapsamında Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü tarafından yapılan Kabotaj ve Denizcilik Kupasında veliler sporcuların teknelerine konuk edildi. Organize edilen mini yarışta sporcular kıyasıya yarıştı.

Daha sonra 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı kapsamında protokol üyeleri tarafından denize çelenk sunuldu.

1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı kapsamında gerçekleşen yarış sonucunda başarılı olan sporcuların ödülleri Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Tekirdağ Liman Başkanı Murat Gül, Tekirdağ Yelken İl Temsilcisi Şenol Birol Uzel, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Başkanı Eren Cicioğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından verildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku