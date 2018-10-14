Kaçak avcılar denetleniyor

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kaçak avlanmanın önüne geçmek için çalışmalarına devam ediyor.Kırklareli’nde, tavşan, çulluk, ördek, tahtalı avlarının açılışında, usulsüz ve kaçak avlanmanın önüne...

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kaçak avlanmanın önüne geçmek için çalışmalarına devam ediyor.

Kırklareli’nde, tavşan, çulluk, ördek, tahtalı avlarının açılışında, usulsüz ve kaçak avlanmanın önüne geçmek amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından av koruma ve kontrol faaliyetleri gerçekleşti. Kontroller esnasında avcılar ile bilgi alışverişinde bulunuldu.

Avcılar, evraksız kaçak avcılar ve gece avcılığı ile mücadelenin artarak devam edilmesi gerektiğini söyleyerek bu konuda destek vereceklerini belirti.