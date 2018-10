Kaçak defineciler Van’ın güzelliklerini tahrip ediyor

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyelerinin ziyaret ettiği doğa harikası Masiro Çayı, kanyonları ve mağaraları kaçak definecilerin tahrip etmesi üzüntüye neden oldu.

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyelerinden oluşan 55 dağcı, Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez başkanlığında Kato Dağı sırtları, Besler Dereler Bölgesi, Van’ın Çatak ve Siirt Pervari sınırları arasında bulunan doğa harikası Masiro Çayı, kanyonları ve mağaralar bölgesi ile kiliseyi ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili İHA muhabirine açıklama yapan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, 55 doğasever ile bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. Keskin kayalıkların sarp yamaçlarına yüzyıllar önce inşa edilen kilisenin kalıntılarının halen ayakta durduğunu ifade eden Demez, "Buradaki yapılar da neden bir Sümele Manastırı gibi olmasın. Van’ın Çatak ilçesi sınırların bitiminde Siirt Pervari ilçesi sınırları başlangıcında yine Güneydoğu tarafında Beytüşşebap olduğu, Güney tarafında Şırnak sınırının olduğu batı kısmında Pervari, onun kuzey batısında Bahçesaray ve Hizan’ın bulunduğu bir konuma sahip Masiro Çayı konum bakımdan harika. Bu çayın kenarında belki benzeri olmayan kanyonlar bulunmaktadır. Yine bu kanyonlarda mağaralar ve geçmiş yüzyıllarda yaşam alanı olarak kullanılmış kiliseleri var" dedi.

"Defineciler mağarayı tahrip etti"

Mağaranın içinden kiliseye geçişin sağlandığını ifade eden Demez, "Kiliseden sonra tekrar başka bir mağaraya giriş ve o mağarada su sarnıçları bulunuyor. Daha önce bu mağarada likitler ve tavanla tabanları arasında sütunlar oluşmuştu. 2013’te keşif amacıyla gitmiştik, keşfetmiştik. 2013 yılında gördüğümüz mağara harika bir yapıya sahipti. Maalesef son 3 yıl içinde defineciler su sarnıçlarını, sarkıtları, sütunları tarumar etmişler. Kilisenin büyük bir kısmını yıkılmış. Geçiş güzergahı olarak kullanılan kilise ile diğeri mağara arasındaki bağlantıyı kapatmışlar. Birileri bu tarihi dokuya zarar veren barbarlara dur demeli. Kime ne görev düşüyorsa üzerine düşen görev yerine getirmeli. Bunlara karşı bir mücadele sağlanmalı. Biz çocuklarımıza miras olarak sadece birkaç kuruş ya da bir ev olarak bırakmayalım. Çocuklarımız için tarihi dokuyu bırakalım. Ormanları bırakalım. Harika bir doğayı bırakalım. Vahşi canları bırakalım. Gelecek nesiller buna ihtiyaç duyacaktır. Çocuklarımız kesinlikle iki kesimi affetmeyecek. Birincisi avcılık yapan avcıları, vahşi doğa katillerini affetmeyecek. İkincisi tarihi dokuyu zarar verip define bahanesiyle tarihi yerleri yerle bir eden define avcılarına affetmeyecek. Bunlara hesap sorulmalı şimdiden. Bu ülkede defineciler ve avcılar var oldukça hiçbir şekilde tarihe tarihi eserlere doğaya, yabani hayata saygı duyulmayacak. Lütfen birileri bu tarihi, doğayı yabani hayatı katleden kişilere dur desin. Gelecek nesle tarihi dokuyu, ormanları, yabani yaşamı miras bırakalım. Her şeyden önce kişi kendini bilmeli ve kendisine saygı duymalı ki başkasından da saygı görsün. İnsan her şeyden önce kendini bilmeli ve her şeyin önce kendine saygı duymalı. İnsan kendine saygı duyarsa doğaya, tarihe, başkalarına, başka canlılara ve başka varlıklara saygı duyacaktır. Ama kendisine saygısı olmayan insanlar hiçbir şeye saygı duymayacaktır" ifadelerini kaydetti.

"Sadece doğa sporları yapmıyoruz, dostluk ortamını oluşturuyoruz"

"Her mevsimde her türlü avcılık yasaklanmalı. Tarihi yok edenlere ağır cezalar verilmeli" diyen Demez, "Vadi Doğa Spor Kulübü olarak amacımız insanlarımıza gençlerimize doğayı doğayı sevdirmek, doğa bilincini aşılamak ve şehir stresinde bunalan insanlarımızı doğa ile buluşturmak, şehir-doğa arasındaki bir köprü oluşturmaktır. İnsanlarımız genelde şehirde bir koşturma içindedirler. Alışveriş stres vesaire vesaire sonuçta şehir insanları kendi elleriyle yaptıkları beton blokların arasında yaşıyor. Kendi elleriyle kendilerine cezaevi inşa etmişler. Doğadan uzak, yeşillikten uzak, yabani yaşamdan uzak bir yaşam sürdürüyorlar. Amacımız çocuklarımıza, gençlerimize spor doğa sporları aşılamak. O bilinci oluşturmak bir farkındalık oluşturmak için insanları doğa ile buluşturmak. Sadece doğa sporları yapmıyoruz, dostluk ortamını oluşturuyoruz. Farklı insanları bir araya getiriyoruz. Gezilmesi gereken o kadar harika yerler var Van’da ve çevresinde. Bütün dağcıları doğasever insanları fotoğrafçıları doğa ile baş başa kalmak isteyenler iyi kamp kurmak isteyenler farklı bir coğrafyaya görmek isteyenleri Van’a davet ediyoruz. Van bütün bir Türkiye’yi bağrında barındırıyor. Travertenler, peribacaları, kanyonlar, ormanlar ve vahşi yaşam, dağlar, dereler, rafting, kayak ve paraşüt için mükemmel bir yer. Hadi Van’da, Van’ın doğasında buluşalım. Emin olun pişman olmayacaksınız Çünkü Van harika bir coğrafya sahibi" şeklinde konuştu.