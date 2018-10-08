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08 Ekim 2018 Pazartesi 13:31

Kaçırıldığı öne sürülen genç kız evlenmek için evden kaçmış

Erzurum’un Karaçoban ilçesinde zorla kaçırıldığı iddia edilen 17 yaşındaki A.G isimli genç kızın evlenmek amacıyla kendi isteğiyle kaçtığı belirlendi.Edinilen bilgiye göre, H.G, 26 Eylül 2018 tarihinde Erzurum’un Karaçoban ilçesinde...

Kaçırıldığı öne sürülen genç kız evlenmek için evden kaçmış
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Erzurum’un Karaçoban ilçesinde zorla kaçırıldığı iddia edilen 17 yaşındaki A.G isimli genç kızın evlenmek amacıyla kendi isteğiyle kaçtığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, H.G, 26 Eylül 2018 tarihinde Erzurum’un Karaçoban ilçesinde Polis Merkezi Amirliğine müracaatta bulunarak, 17 yaşında olan A. G’nin öz kızı olduğunu ve daha önce kızını istemeye gelen M.Ç., R.Ç. ve H.Ç. isimli şahısların olumsuz cevap aldıktan sonra kızını zorla kaçırdıklarını beyan ederek şikayette bulunmuştu.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapılan şikâyetin ardından gerekli arama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ettirirken bugün kaçırıldığı iddia edilen A. G. isimli bayanın, şikâyette bulunulan H. Ç. isimli şahısla, Hınıs ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığına birlikte giderek evlenmek maksadı ile kendi rızasıyla H.Ç isimli şahısla birlikte evinden ayrıldığını ve bu durumdan kendi ailesinin de bilgisinin bulunduğunu beyan ederek, herhangi bir kimseden davacı ve şikâyetçi olmadığı belirtildi.
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