Kadastro müdürlüklerinin 2020 hedefleri ele alındı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün gelecek planlarının ele alındığı “Kadastro Müdürlükleri 2020 Vizyonu Toplantısı”na katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce düzenlenen “Kadastro Müdürlükleri 2020 Vizyonu Toplantısı”na katıldı. Genel müdürlüğün çalışma planlarının ele alındığı toplantıda 23 bölge müdürü, 81 ilin kadastro müdürü ve çalışanlar katıldı. Programda yaptığı konuşmada Türk halkının tapuya ve konut edinmeye karşı bir zaafı olduğunu aktaran Bakan Özhaseki, “İnşaat sektörü ve türevleriyle ilgili neredeyse yüzde 17 ile 20 arasında bir oran bizim ilgi alanımızda kalıyor. İşimizi hakkıyla yaparsak birçok problemi önlemiş oluruz ve çok kısa süre içerisinde sonuçlandırmış oluruz. Yoksa bizim yanlışlarımızdan dolayı iş karakollara, mahkemelere giderse senelerce sürüyor ve temizlenmiyor. Şu anda Türkiye’de en uzun süreli mahkemeler tapu mahkemeleri. Oradaki ihtilaflar da kolay kolay temizlenmiyor. Bizim yanlışımızdan kaynaklanan bazı kayıplıklar ve sıkıntılar, titizlenmediğimiz veya dikkat etmediğimiz, bazen lakayt davrandığımız için ortaya koymuş olduğumuz yanlışlıklar milletin başına 20-30 sene bela olarak kalmaya başlar. Bu noktada bizim kendimizi yenilememiz, çekidüzen vermemiz ve geleceğe doğru da bir hedef koyarak bu vizyonu sürdürmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından Özhaseki, davetlilerle hatıra fotoğrafı çekindi.