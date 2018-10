KADEM, 34. temsilciliğini Isparta’da açtı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Isparta Temsilciliği açılışı Başkan Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın katılımıyla yapıldı.

Modapark Kongre Merkezi’nde düzenlenen törene KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Isparta Valisi Şehmus Günaydın ve eşi Aysel Günaydın, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Recep Erdem, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta KADEM Isparta Temsilcisi Gonca Kayacan yaptığı konuşmada, “Eşsiz ülkemin dört bir yanında bulunan ve açtığı temsilciliklerle büyük bir aile olan KADEM’e katılarak bu ailenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Açılışı yapılan Isparta Temsilciliği’nin, Türkiye’deki 43. Temsilcilik olduğunu ifade eden Kayacan, “KADEM’in 43.temsilciliği olarak aileye, Peygamber Efendimizi ve onun kokusunu temsil eden ekonomimizde büyük bir paya sahip, ‘Gül’ ün diyarı Isparta da dahil oluyor. Bu heyecanı bugün burada paylaşıyor olmaktan memnuniyet duyuyorum. KADEM’in çalışma alanları arasında bulunan kadın işgücüne katılımının en güzel örneklerinin yaşandığı Isparta’mızda bundan sonra hep birlikte verimli ve katma değeri yüksek çalışmalar yapacağımıza yürekten inanıyorum. Lavanta tarlalarında çalışan kadınlarımızın, yerel kalkınmanın en güzel örneklerinden birine imza attıkları kooperatifte, gül tarlalarında çalışan kadınlarımızın ekonomiye sağladıkları katkılarda olduğu gibi toplumun her alanında bizi toplumun her alanında görünür kılacak, çalışmaları KADEM Isparta olarak ailemizin de desteği ile hayata geçireceğiz. KADEM Isparta Temsilciliği olarak ailenin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yaparken, kadınların siyasal, sosyal ve ekonomik alanlarındaki etkinliğinin arttırılması amacıyla projeler üreterek, toplumu bilinçlendirme noktasında faaliyetler gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Bayraktar: “Isparta’da bir gülistanımız olmasından dolayı mutluyuz”

Gül şehri Isparta’da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise, “Böylesine güzel bir sembolle özdeşleşmek Ispartalılar için memnuniyet verici olmalı. Biz de KADEM olarak Isparta’da bir gülistanımız olmasından dolayı mutluyuz. Temsilciliğimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. İnanıyorum ki, bu güzel Batı Anadolu şehrinin kadınları gücümüze güç katacak, bize yeni ufuklar açacaklar” dedi.

Bayraktar, “KADEM, kadın sorunlarına çözüm üretmek üzere çalışmalar yapan bir kuruluş. Bir referans merkezi. Nasıl ki gençlerin, yaşlıların, veya engellilerin sorunları aslında tüm toplumun ilgilendiriyorsa, kadınların sorunları da toplumsal bir duyarlılık gerektirir. Çünkü toplum bir bütündür. Hedef, bütün bir toplumun huzur ve refahı olduğuna göre, onu bütün dinamikleri ile ele almak durumundayız. Aynı şekilde aileyi de, kadın, erkek, çocuk, bir bütün olarak ele alıyoruz. Kadını ve erkeği birbirinin velisi, birbirini tamamlayan varlıklar olarak gören dinimizin bize öğrettiği de budur. Dolayısıyla, nasıl ki ailenin, çocukların sorunları sadece kadınlar üzerinden çözülemezse, toplumun, ülkenin sorunları da sadece erkekler üzerinden çözülemez. Bu sebeple hem evde, hem karar mekanizmalarında, dayanışma ve ortak temsil diyoruz. Ailenin de, toplumun da refahı ancak kadın erkek el ele, dayanışma içinde sağlanabilir” diye konuştu.

“Isparta’da, kadınların girişimciliği adına çok güzel bir örneklik var”

Türkiye’de son yıllarda lavantanın adresinin Isparta olduğuna dikkat çekerek, buradaki kadın dayanışmasından bahseden Bayraktar, “Ispartalı kardeşlerimiz de bizlere yeni bir renk yeni bir zenginlik katacak. Mesela kadınların girişimciliği adına çok güzel bir örneklik var burada. ‘Lavanta yetiştiriciliğinin kadın çiftçiler ile yaygınlaştırılması’ projesi ile Isparta, lavanta üretimi konusunda Türkiye’de adres olmuştur. Birkaç yıldır Isparta’da turizmin de gelişmesiyle, bu süreç, hem kadınların ekonomik gücünü artırmış, hem de ürettiği artı değerle şehrin kültür ve turizmine katkı sağlamıştır. Biz, KADEM olarak, ülkemizdeki kadın gücü potansiyelini her alanda mobilize etmek niyetindeyiz. Şayet güçlerimizi birleştirirsek bunu başarır, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşma şansını elde edebiliriz” ifadelerini kullandı.

“KADEM, daha adil ve insaflı bir toplumsal düzenin inşası için çaba sarf ediyor”

KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu ise, "43. Temsilciliğimizi açıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sizlerin de desteğiyle KADEM, büyüyen ailesiyle, kurulduğu günden bu yana faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor. Türkiye genelinde Temsilcilikler ve yurtlar açıyor, projelerini yürütüyor; kadına, aileye ve topluma ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Bütün bu çalışmaları yaparken toplumun dertleriyle dertlenmeyi sorumluluk sayıp, daha adil ve insaflı bir toplumsal düzenin inşası için çaba sarf ediyor. Bugün burada daha nice gönülleri yapma umuduyla siz Ispartalı kardeşlerimizle el ele vererek güzel işlere imza atacağımıza yürekten inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

“Kadının mağdur olması, ailenin mağdur olması anlamına gelir”

Kadın ve Demokrasi Derneği olarak kuruldukları günden bu yana adaleti önceleyen bir yaklaşımla; kadına, aileye ve topluma ilişkin sorunlara çözüm bulmak için büyük çaba içerisinde olduklarını ileten Gümrükçüoğlu, “Bizler, bir sivil toplum kuruluşu olarak, kadınlar olarak, toplumun asayişini bozan, canımızı yakan ve aile birliğini tehdit eden problemlerin çözülmesi için gayret sarf ediyoruz. Kadınlar, çocuklar ve aileler mağdur olmasın istiyoruz. Biliyoruz ki kadının mağdur olması, eşin mağdur olması, çocuğun mağdur olması ve en nihayetinde de ailenin mağdur olması anlamına gelir. Dolayısıyla bizlerin dert ettiği mesele çok hassas ve topluma ilişkin bir meseledir. Bu sebeple KADEM olarak bizler çok çok insani bir temelden yola çıkıyoruz. Mağduriyetler karşısında farkındalık kampanyaları düzenliyor, hukuki davaların takipçisi oluyoruz. Bir oluyoruz, birlik oluyoruz, toplumsal bir dayanışma sağlıyoruz. Söz konusu problemlerin uzun vadede ancak topluma yerleşecek olan denge ve hakkaniyeti içeren bir anlayışla giderilebileceğine inanıyoruz” dedi.

“Kadınlarımızın bu irade ve güçlü desteği, millet olarak her türlü güçlüğü yenmemizde çok güçlü referanslar olmuştur”

Isparta Valisi Şehmus Günaydın da, “Bizler, tarih boyunca milletimizin yaşadığı her sıkıntıda, her güçlükte kadınlarımızın kahramanlığını görmüş, onları ortaya koydukları büyük başarılarla büyümüş bir nesiliz. Nene Hatunlar, Şerife Bacılar ve Halime Çavuşların tarihte ortaya koydukları kahramanlıklar bugün de herkesin hafızasında ve çok iyi bildiği konular. Özellikle, millet olarak dara düştüğümüzde kadınlarımızın bu irade ve güçlü desteği, millet olarak her türlü güçlüğü yenmemizde çok güçlü referanslar olmuştur. Bugün de yine kadınlarımızın, milletimizin ileri noktalara taşınacak her olayında katkı ve destekleri çok önemli ve çok anlamlıdır. Bizlerin, millet olarak önümüze çıkan güçlükleri aşmada, kadınlarımızın aklı, bilgi ve tecrübesine bugün çok ihtiyacımız var. Bugün de memnuniyetle görüyor ki; kadınlarımız, birçok alanda ortaya koydukları başarılarla gurur kaynağımız olmuşlardır. Biz, onların yapmış olduğu çalışmalarla gurur duyuyoruz. Kadınlarımızın yapmış olduğu çalışmalar, bizim geleceğimiz açısından son derece önemlidir."

Konuşmaların ardından dualar edilerek, temsili açış kurdelesi kesildi. Tören, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.