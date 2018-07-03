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03 Temmuz 2018 Salı 09:32

Kadın arıcının akıl almaz cesareti

Sivas’ta arıcılık yapan Emine Tomakin, ağaç dalına konan binlerce bal arısını maske kullanmadan elleri ile kovana yerleştirdi.

Kadın arıcının akıl almaz cesareti
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Sivas’ta arıcılık yapan Emine Tomakin, ağaç dalına konan binlerce bal arısını maske kullanmadan elleri ile kovana yerleştirdi.

Her yıl Ordu’dan gelip Sivas’ın Bingöl köyü yakınlarında eşi ile birlikte gezgin arıcılık yapan Emine Tomakin (55), cesaretiyle erkek arıcılara taş çıkartıyor. Tomakin akıl almaz bir cesaret ile arıcıların maske ve özel kıyafet kullanarak yaptığı işleri maske kullanmadan çıplak elle gerçekleştiriyor. Kadın arıcı, yumurtalarından çıkıp kovanlarına sığmayan ve bir ağacın dalında yuvalanan binlerce bal arısını, hiçbir koruyucu malzeme kullanmadan çıplak ellerini ile kovana koymayı başardı. Bu işlemi yaparken sergilediği rahat tavırlar ise dudak ısırttı.

Yaklaşık 10 yıldır arıcılıkla uğraştığını belirten Tomakin, “Arı oğul verdi. Bende oğulu kovana yerleştirdim. Ben bu duruma alıştığım için bana tehlikeli gelmiyor. Bazen arılar sokabiliyor. Ancak bu duruma da alıştığımdan beni rahatsız etmiyor. Sıcak havalarda maske bunalttığı için kullanmamayı tercih ediyorum. Bu şekilde daha rahat çalışabiliyorum” şeklinde konuştu.
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