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27 Nisan 2018 Cuma 23:22

Kadına yönelik şiddete karşı anlamlı birliktelik

Sağlık-Sen ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı kadına şiddete karşı birlikte mücadele edecek.Sağlık-Sen Genel Merkezi ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın birlikte gerçekleştirdiği proje kapsamında tüm teşkilatlarda Kadına Yönelik...

Kadına yönelik şiddete karşı anlamlı birliktelik
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Sağlık-Sen ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı kadına şiddete karşı birlikte mücadele edecek.

Sağlık-Sen Genel Merkezi ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın birlikte gerçekleştirdiği proje kapsamında tüm teşkilatlarda Kadına Yönelik Şiddete karşı eğitimler verilmeye başlandı. Bu kapsamda Bursa Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Sağlık-Sen Bursa Şubesi birlikte düzenlediği toplantıda kadına yönelik şiddet konusunda toplantı düzenledi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ASOP Bursa İl Müdürü Erkut Öneş, kadının Türk toplumu ve İslam dinindeki yerine işaret ederek, Avrupa’nın kadını yok saydığı, Arap yarımadasında kadının meta olarak görüldüğü dönemlerde kadının şahsiyetini, hak ettiği yeri tüm insanlığa bildiren bir inancın mensupları olarak kadına şiddet konusunda üst düzeyde hassasiyete sahip olduklarını ifade etti. Öneş; "Kadına şiddet, günümüzün kanayan yaralarından biridir. Bakanlığımız ve sivil toplum örgütlerinin bu sorunu sıfıra indirmek için gayret içindeler. Bizler de bu konuda başlattığımız eğitim seferberliği ile Bursa’da kadına yönelik şiddeti bitirme konusunda iddialıyız" dedi.

Gündeme dair bir açıklama yapan Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül : "21. Yüzyılda kadına yönelik şiddeti tartışmayı ve bu sorunu konuşmayı garipsiyorum. Ancak bir gerçek var ki; şiddet hayatın her alanında kol gezmektedir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti bitirmek için seferberlik ilan etmişken, başka bir şiddet maalesef toplumun vicdanını kanatmaktadır. Bizler şiddet sorununun bir eğitim sorunu olduğuna inanıyoruz. Bu boşluğu doldurduktan sonra yasaların da şiddete karşı tavizsiz ve caydırıcı olması gerekmektedir." dedi.

Toplantı Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanlarının verdiği bilgilendirme eğitimleri ile tamamlandı. Programa Sağlık-Sen Bursa Şubesi kadın komisyonu Başkanı Şenay Koç ve komisyon üyeleri de katıldı.
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