Kadınlar 1,5 dakikada 12 domates kasasını 50 metre taşımak için yarıştı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bu yıl 19’uncusu düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında yapılan “Kadınlar Günü” etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik kapsamında kadınlar arasında domates kasası taşıma, halat...

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bu yıl 19’uncusu düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında yapılan “Kadınlar Günü” etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik kapsamında kadınlar arasında domates kasası taşıma, halat çekme ve domates yeme yarışmaları düzenlendi.

Karatepe stadyumundaki “Kadınlar Günü” özel etkinliği programına Kumluca ve çevresinden gelen yaklaşık 10 bin kadın katıldı. Etkinlikte kadınlar arasında gerçekleştirilen yarışmalarda kadınlar bireysel ve takım halinde birinci olabilmek için kıran kırana mücadele ettiler. Kadınların yarışları izleyicilerden büyük alkış aldı.

Etkinlikte kadınlar arasında domates kasası taşıma yarışmasında 50 metre uzaklığa 1,5 dakikada 12 domates kasası taşıyan Özay Karakaya birinci, 11 domates kasası taşıyan Ayşe Akyürek ikinci, 8 domates kasası taşıyan Havana Çetintürk ise üçüncü oldu.

1 dakikada 1 kilogram domates yedi

Domates yeme yarışmasında ise 1 dakikada bir kilo 39 gram domates yiyen Mefaret Önal birinci, bir kilo 19 gram domates yiyen Emine Uysal ikinci ve 992 gram domates yiyen Emine Demirel ise üçüncü oldu. Her takımda 8 yarışmacının yer aldığı ve 8 takımın katıldığı halat çekme yarışının finalinde Isparta takımını mağlup eden Kaş kadınlar takımı birinci oldu.

Yarışmalarda dereceye giren takım ve bireysel yarışmacılara ilçe protokolünün eşleri tarafından altın, sponsorlar tarafından ise çeşitli hediyeler verildi. Etkinlikte ayrıca programın sunuculuğunu yapan “Hatçe nine” tiplemesiyle Ali Elgün, stadyumu dolduran kadınları yaptığı şovlarla eğlendirdi.

Yarışmaların ardından sahne alan sanatçılar Aslı Dinçer ve Ömer Faruk Bostan, seslendirdikleri eserlerle etkinliğe katılan kadınları gönüllerince eğlendirdi. Zaman zaman izleyicileri sahneye davet eden sanatçılar, bazı eserlerini sahnede hayranlarıyla birlikte okudu.

Etkinlikte konuşan Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, 19 yıl başlattıkları festivalin halkın birlik, beraberlik ve kaynaşması adına son derece etkili olduğunu, bundan sonra da bu festivalin aynı güzelliklerle daha iyi bir şekilde devam edeceğini söyledi.

Kendisinin 19 yıl süre içinde son kez “Kadınlar Günü” etkinliğinde hitap ettiğini ifade eden Çetinkaya, “Biz Kumluca kadınlarını yılda iki defa kadınlar günü kutlamasını istedik. Biri dünya ile birlikte kutladığınız gün, biri de bugün. Bugün görüyorum ki bu konuda son derece doğru bir iş yapmışız, sizler bunu fazlasıyla hak ediyorsunuz. Sizlerden isteğim, bundan sonraki yıllarda da bu etkinlikleri devam ettirmeniz” dedi.

Etkinliğe katılan AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç de, Kumluca ve yöresindeki kadınların 19 yıldır düzenlenen özel bir eğlenceyle bir araya geldiğini söyledi.