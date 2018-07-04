Kadınlar çocuk istismarı konusunda bilgilendirildi

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesindeki kadın dernekleri, uzmanlar tarafından çocuk istismarı konusunda bilgilendirildi.Nilüfer’in mahallelerinde kurulan kadın dernekleri, düzenli olarak gerçekleştirdikleri buluşmalarda hem dayanışma ruhunu...

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesindeki kadın dernekleri, uzmanlar tarafından çocuk istismarı konusunda bilgilendirildi.

Nilüfer’in mahallelerinde kurulan kadın dernekleri, düzenli olarak gerçekleştirdikleri buluşmalarda hem dayanışma ruhunu geliştiriyor, hem de önemli konularda bilgileniyorlar. Büyükbalıklı Mahallesi Kadın Dayanışma Derneği ev sahipliğinde gerçekleşen bu ayki buluşmaya 20’den fazla dernekten üye katıldı. Buluşmada son günlerde yaşanan olaylarla tekrar gündeme gelen çocuk istismarı konusunda kadınlar bilgilendirildi. Nilüfer Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi’nden Merve Yalçınkaya ile Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden Psikolog Özgün Baştürk Kahveci, çocuk istismarı konusunda anne ve babalara düşen görevler hakkında bilgi verdi.

Nilüfer Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi’nden Merve Yalçınkaya yaptığı konuşmada çocuk istismarının toplumdaki etkisi üzerine bilgi paylaşımında bulundu. Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden Psikolog Özgün Baştürk Kahveci de çocuk istismarının önüne geçmek için yapılabilecekleri kadınlarla paylaştı.

Buluşmaya katılan Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Aysel Okumuş, yaşananların büyük üzüntüye yol açtığını belirterek, her türlü canlıya yapılan saldırının, şiddetin hiç bir şartta kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkan Yardımcısı Nergiz Döner de bu konuda bütün sivil toplum örgütlerini dayanışmaya kadın, hayvan ve çocuklara uygulanan her türlü şiddet, tecavüz ve istismara karşı birlik olmaya çağırdı. Nergiz Döner ayrıca Nilüfer Kent Konseyi tarafından çocuk istismarına tepki göstermek amacıyla 5 Temmuz Perşembe günü düzenlenecek yürüyüşe de dikkat çekti.