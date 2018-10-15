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15 Ekim 2018 Pazartesi 08:55

Kadınlar hem balık avlıyor hem de pişiriyor

Sinop’ta hayata geçirilen ‘Sinop Balık Atölyesi’ ile kadınlar hem balık avlıyorlar hem de pişiriyor.

Kadınlar hem balık avlıyor hem de pişiriyor
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Sinop’ta hayata geçirilen ‘Sinop Balık Atölyesi’ ile kadınlar hem balık avlıyorlar hem de pişiriyor.

Sinoplu Emine Kuruoğlu, KOSGEB’den aldığı destekle ‘Sinop Balık Atölyesi’ projesini hayata geçirdi. Hayali olan projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Emine Kuruoğlu, "Sinop Balık Atölyesi, hem balık tutma hem de balık pişirmeyi kapsayan bir atölyesi olması nedeni ile de belki de Türkiye de ve dünya da bir ilk oldu. Tematik atölye projemdeki motivasyonum hem güzel memleketim Sinop’u, Türkiye ve dünyaya, yemek, kültür, doğa ve tarihi ile tanıtmış olmak, hem de gelen misafirlere ‘anne sıcaklığındaki ve anne tadındaki yemeklerle’ bir butik konaklama hizmeti vermekti. Bu amaçla KOSGEB’e yeni girişimci desteğine başvurdum. KOSGEB projemi, çok sıra dışı, yeni ve heyecan verici buldu. Aynı zamanda Sinop’un pasif sezonları olan sonbahar, ilkbahar aylarına yönelik olduğu için katkısının çok yüksek olacağını düşünerek Şubat 2018 projemi kabul etti. Mart 2018’de şirketimi kurdum. Böylelikle ev tipi konaklama ve yemek atölyesi temalı proje çalışmalarım başlamış oldu. İlk Sinop Balık Atölyesine katılımcılar İstanbul’dan geldi. Atölye bir ilki oluşturdu. Balık avlama ve balık pişirmede katılımcılar bir fiil çalışacaklar ve süreci heyecanla deneyimledi. Balığın ağla tutulması, ağdan çıkartılması, balığın ayıklanması, ızgara yapılmak üzere sosuyla birlikte hazırlanması, mangalın yakılması, balığın pişirilmesi, salata vb. hazırlıklarının yapılması, masanın kurulması gibi tüm aşamalarda katılımcılar sürece dahil oldular” dedi.

Kuruoğlu, "Sinop Balık Atölyesi, hem balık tutma hem de balık pişirmeyi kapsayan bir atölye olması nedeni ile de belki de Türkiye’de ve dünyada bir ilk oldu” ifadelerini kullandı.
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