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24 Temmuz 2018 Salı 11:12

Kadınlar lokalinde örnek davranış

Ordu’da kadınlar lokalinde çalışan bir kadın, çöp olan eşyaları boyayarak süs eşyasına dönüştürüyor.Kabadüz ilçesinde kadınlar lokalinde görevli Berna Gündoğdu, lokale gelen kadınlarla birlikte kullanılmayan eşyaları yağlı boyayla...

Kadınlar lokalinde örnek davranış
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Ordu’da kadınlar lokalinde çalışan bir kadın, çöp olan eşyaları boyayarak süs eşyasına dönüştürüyor.

Kabadüz ilçesinde kadınlar lokalinde görevli Berna Gündoğdu, lokale gelen kadınlarla birlikte kullanılmayan eşyaları yağlı boyayla boyayarak birbirinden özel eserleri ortaya çıkartıyor.

Berna Gündoğdu, çöp olan eşyaları tekrardan kullanıma kazandırdıklarını söyledi. Ahşap boyama tekniği ile çam, ahşap ve testi gibi birçok eşyayı boyadıklarını ifade eden Gündoğdu, "Lokale gelen bayan kardeşlerimiz, ablalarımızla birlikte eski eşyaları boyuyor, süs eşyasına dönüştürüyoruz. Hem keyifli zaman geçiriyoruz, hem de çöp olan eşyaları yeniden kullanılır hale getiriyoruz" dedi.
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