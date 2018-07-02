Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün Beldesi sınırları içerisinde bulunan ve Kabe’den sonra üzeri açık tek ibadethane olan açık camisiyle ünlü tarihi Kadırga Yaylası’na kadın eli değecek.

Yaylaya adını veren Kadir Ağa’nın mezarının da bulunduğu Kadirkaya’nın yamacında kurulu ve etrafında onlarca obanın yer aldığı Kadırga yaylası Gümüşhane, Trabzon ve Giresun illerinin kültürlerinin bir arada yaşadığı bir çekim merkezi olarak biliniyor.

Denizden 2 bin 200 metre yükseklikteki yaylada yaz aylarında her Cuma günü Cuma namazını dünyaca ünlü açık camide kılmaya gelen vatandaşlarla birlikte adeta küçük bir ilçeye dönüşen Kadırga Yaylası’nda Gümüşhane Valisi Okay Memiş’in talimatlarıyla çalışmalara başlayan Gümüşhane’nin ve bölgenin tek kadın belediye başkanı özkürtün Belde Belediye Başkanı Aynur Zorlu Kaya, ilk işlerinin yöresel ürünlerin, yöresel yiyeceklerin satıldığı, organik gıdaların satıldığı pazar alanının düzenlemek olduğunu söyledi. Kaya, yiyecek-içecek iş yerlerini daha hijyenik hale getireceklerini, vatandaşların oturup bir tabak yemek yiyebileceği, çay içebileceği bir yer haline getireceklerini belirtti.

Özellikle Cuma günleri kurulan semt pazarında yüzlerce esnafın satış yaptığı, şenlik zamanı nüfusu 50 bini bulan Kadırga Yaylasında yapılacak çalışmaları anlatan Kaya, Özkürtün beldesi mücavir sınırları içerisinde bulunan Kadırga Yaylasında Gümüşhane Valisi Okay Memiş’in verdiği talimatla beraberinde mimarlarla birlikte çalışma başlattıklarını hatırlattı. Kaya “Valimiz Kadırga Yaylası’nı çok önemsiyor. Kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. Bana verdiği talimat ‘Özkürtün’ü nasıl değiştirdiysen, Kadırga Yaylası’nı da öyle istiyorum. Hemen projeni hazırlayacaksın, gerekli destek benden’ dedi. Biz de zaman geçirmeden harekete geçtik. Mimarlarımızla birlikte Kadırga Yaylası’na gelerek yüzeysel bir çalışma yaptık. Bu çalışmalar birkaç saatlik çalışma ile sonuçlanacağını düşünmüyoruz. En azından tasarladığımız projeyi Kadırga Yaylası’nda gerçekleştirebilmek için en azından 10-15 gün zaman ayırıp Kadırga Yaylası’nın hak ettiği Kadırga Yaylası’nı tespit etmek gerekiyor. Bana göre Kadırga Yaylası Guinness Rekorlar Kitabı’na girmesi lazım. Çünkü bizim Kadırga Yayla’mız bu değil. İnşallah bize verilen bu talimatla ve hazırlayacağımız projeyi hayata geçirerek Kadırga Yaylası’nı hak ettiği yere taşıyacağız” dedi.

“Yapıların dış cephe görünümlerini bölge mimarisine uygun olarak kaplanması gerek”

Kadırga Yaylası’nda yapıların durumunun ortada olduğunu, ilk etapta yapıların dış cephe görünümlerini bölge mimarisine uygun olarak kaplanması gerekeceğini ifade eden Kaya, “Kadırga’nın iç alanındaki geliş-gidiş yol güzergahlarını düzenlememiz gerekecek. Kadırga her Cuma çok kalabalık ve pazarı çok büyük. Bu sergilere taşımacılık yapan araçların park yerlerinin belirlenmesi lazım. Yiyecek-içecek işletmeciliğinin daha güzel ve daha hijyenik olmasını sağlamak lazım. Gelen yerli ve yabancı turistlerin kalabilecekleri, birkaç gün de olsa konaklayabilecekleri, buranın oksijenini teneffüs edebilecekleri, doğayı merakla gezerek seyredebilecekleri, konaklayabilecekleri alanlar olması lazım. Otellerimiz, barınma yerleri, restoranlarımız olacak” diye konuştu.

Tüm bunların bir anda olabilecek çalışmalar olmadığının altını çizen Kaya, “Bu yıl için de yapacağımız ilk şey pazar yerinin yeniden organize edilmesi olacak. Kadırga şenliğinin yapıldığı gün en azından 600-700 sergi oluyor. Bu sergileri bir alanda tutabilmek mümkün değil, onun için yeni alanlar açmamız gerekecek. Bu yılki şenliğimize çok kısa bir zaman kaldı. Bu 20 gün içinde yapabileceğimizin asgarisini yapacağız” ifadelerini kullandı.

"Üstü açık camimizde namaz kılmak için yaylaya akın ediyorlar"

Kadırga isminin bölgede yaşayan Kadir Ağa oymaklarından aldığını hatırlatan Kaya, “Kadir ağa öldükten sonra adının verildiği Kadirkaya tepesine defnedildi. Onun vefatından bugüne bin 400’lü yıllardan bugüne tarihi Kadırga Festivali düzenlenmeye başlandı. Ulusal düzenlenen bu şenlik, Türk’ün kültürünü geleceğe taşımak, gelecek nesillerle buluşturmak amacıyla yapılıyor. Binlerce insanımız Kadırga açık camisinde Cuma namazı kılmak için yaylamıza akın ediyor. Açık cami Fatih Sultan Mehmet’in Cuma namazı kıldığı bir alandadır. Fatih Sultan Mehmet, Temmuz’un üçüncü Cuma günü burada namaz kıldığı için şenliğimizde aynı gün ve tarihte yapılmaktadır. 600 yıldır Kadırga Açık Camisinde Cuma namazı kılmak için batıdan, kuzeyden, güneyden, doğudan gelen insanlarımızın kültürünün birleştiği odak noktasıdır Kadırga Yaylamız” şeklinde konuştu.

600 yıldan beri festival düzenleniyor

Kadırga festivalinin çok önemsenmesi ve benimsenmesi gerektiğine değinen Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

“600 yıldan beri gelen bir festival Kadırga. Belediye olarak bize düşen bir sorumluluk var. Yayla etkinlikleri kurumlar ya da tüzel kişilikler tarafından düzenleniyor. Bu yıl da Kadırga Yayla Şenliğini kendimiz düzenleyeceğiz. Ancak Beşikdüzü, Şalpazarı, Trabzon, Maçka, Giresun’dan gelen tüm vatandaşlarımız bizim misafirimizdir, başımızın üzerinde yeri var. Burada ülkemizin içinden, yurt dışından gelen tüm insanlarımızla birlikte eğleneceğiz. Bu sene Kadırga Yayla Şenliğini kendimiz düzenleyeceğiz.”

“Otçu haftasında buranın 50 bine çıktığı zamanlar oluyor”

Kadırga yaylasında çocukluğundan beri dedesiyle birlikte pazarcılık yapan 24 yaşındaki Emre Can Dilli ise “Yaklaşık 6-7 yaşından beri dedemin zamanından beri gidip gelirim. Gümüşhane ve Trabzon’un yöresel ürünlerini satıyoruz. Pestil, helva, meyve satıyoruz. Yılın 3-4 ayı boyunca her Cuma günü Kadırga yaylasının pazarı olur. Şuan pek kalabalık sayılmaz ama şenlik zamanı ve otçu haftasında daha çok kalabalık oluyor. Şuan bile yaklaşık 2 bin kişi oluyor. Otçu haftasında buranın 50 bine çıktığı zamanlar oluyor” dedi.