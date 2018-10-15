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15 Ekim 2018 Pazartesi 14:28

Kafası bidona sıkışan köpek tedavi altına alındı

Beykoz’da kafası bidona sıkıştıktan sonra kurtarılan köpek, Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı’nda tedavi altına alındı.Yaklaşık 5 ay boyunca kafasında bidon ile yaşayan köpek bulunduktan sonra İstanbul...

Kafası bidona sıkışan köpek tedavi altına alındı
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Beykoz’da kafası bidona sıkıştıktan sonra kurtarılan köpek, Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı’nda tedavi altına alındı.

Yaklaşık 5 ay boyunca kafasında bidon ile yaşayan köpek bulunduktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ‘ne ait (İBB) Tepeören Hayvan Barınağı’nda tedavi altına alındı. Hayvan barınağında tüm tetkikleri yapılan köpeğin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Tüm aşıları yapıldıktan köpek alındığı yere geri bırakacak.

Köpeğin sağlık durumu hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Gülçin Saral; “Beykoz Ortaçeşme mevkiinden alınan köpeğimiz dişi 6 aylık. Kafasındaki bidon Büyükşehir Belediye ekiplerimizce o bölgede çıkartılmıştı. Buraya geldiğinde ilk tetkiklerini yaptık. Sağlıklı olduğu kanısına varıldı. Şimdi müşahede altında kalıyor enfeksiyon açısından sonra kısırlaştırılması yapılacak. 3 günlük müşahede süresinden sonra kısırlaştırma operasyonuna alınacak operasyondan sonra aşılama süresi de bittikten sonra kanun gereği alındığı yere bırakılacak” dedi.
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