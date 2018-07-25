Kafesini açan 'Paşa' deniz otobüsünden atladı

İstanbul’dan Bursa’ya deniz otobüsüyle gelen kız öğrencinin kafesi ile birlikte valizlerin bulunduğu bölüme bıraktığı köpeği "Paşa", denizin ortasında kafesin kapağını açarak suya atladı.

İlginç olay, geçen Pazar günü yaşandı. 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Özge Karaca, İstanbul Eminönü iskelesinden feribota binerek, Bursa’nın Mudanya ilçesine doğru yola çıktı. Yanına alamadığı için köpeğini kafesiyle birlikte valizlerin yanında belirlenen yere bırakmak zorunda kalan Karaca, tek başına yolculuğuna başladı. Deniz otobüsü Armutlu Bozburun açıklarına geldiğinde kafesin kapağını açıp dışarıya çıkan 2 yaşındaki spitsz cinsi Paşa adlı köpek denize atladı. Bu sırada E.S. isimli kişi, olayı cep telefonuyla tesadüfen kaydetti. Olayın ortaya çıkmasının ardından E.S. deniz otobüsü güvenliklerine olayı gördüğünü ve görüntüsünü çektiğini belirtip videoyu izletti. E.S. bir süre sonra da çektiği görüntüleri yer bildirimi yaparak sosyal medyada paylaştı. Ancak E.S.’yi cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle bir süredir arayan polis ekipleri, paylaşımı fark edince Mudanya iskelesine giderek şahsı gözaltına aldı.

Köpeğin sahibi Özge Karaca, güvenlik görevlilerinin durumdan bahsetmesi üzerine görüntüleri çeken E.S.’den şikayetçi olmak için jandarma karakoluna gitti. Karaca’nın şikayeti üzerine E.S.’ye telefonla ulaşan jandarma ekipleri, ifadesine başvurmak için karakola çağırdı. Ancak polis merkezinde olduğunu belirten E.Ç.’nin bir süre sonra cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındığı ortaya çıktı. E.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Köpeğinin bir an önce bulunmasını isteyen Özge Karaca, "Ben üç gündür ilaçla ayakta duruyorum. Gözlerime uyku girmiyor. Bu nasıl insanlık anlamıyorum, bu insanın nasıl bir vicdanı var? Görüntüyü çekeceğin kadar neden bir şey demedin? Neden gemi yanaşana kadar sesini çıkarmadın? Yayın yapıyorsun, ama bize bir şey söylemiyorsun?" diye konuştu.

Öte yandan olayla alakalı tahkikat başlatıldı. Yaşadığı olayı Facebook sayfasından da paylaşan Karaca, "Paşa, Mudanya’ya gelmeden 35 dakika önce Yalova açıklarında vapurdan denize atlamış. Vapurda yanımıza almaya izin olmadığından mecburen kafesiyle girişte bırakmıştık. Kafesini nasıl açmış halen meçhul. Öğlen saatlerinde varış yerinde kaybını fark ettiğimiz andan beri sağ olsun sahil güvenlik gerekli çalışmaları yaptı. İstanbul, Bursa ve Yalova’da tüm balıkçılara da haber verildi, denizde fark edip alan olmuşsa diye. Bu civarda oturan arkadaşlardan ricamız, görürseniz veya birinin gördüğünü duyarsanız 0543 807 1315 telefondan bize ulaşmaları. Ailece perişan haldeyiz" dedi.